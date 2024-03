Max Verstappen subito in pole position in Bahrain, Leclerc 2°, Sainz 4°: la Ferrari c'è

Max Verstappen inizia il Mondiale da dove l'aveva finito. Il tre volte campione del mondo della Red Bull scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Bahrain, prima prova del Mondiale di F1 2024 che si disputa domani, sabato 2 marzo.

L'olandese, che eguaglia il leggendario Jim Clark a quota 33 pole, avrà al suo fianco, sulla griglia di partenza, la Ferrari di Charles Leclerc. Seconda fila per Russell (Mercedes), terzo e Sainz (Ferrari), quarto, davanti a Perez (Red Bull), quinto e Alonso (Aston Martin), sesto. Quarta fila per le McLaren di Norris e Piastri, completano la top-ten Hamilton (Mercedes) e Hulkenberg.

Grande curiosità per la gara di domani. Ci si aspetta che la Red Bull sia ancora la vettura favorita, ma la Ferrari c'è ed è pronta a lottare, verificando la tenuta sul passo gara, in questa prima corsa di una lunghissima stagione che avrà ben 24 appuntamenti e si concluderà l'8 dicembre.

"E' stato molto divertente, c'era tanto grip sulla pista ma con il vento è stato abbastanza complicato mettere insieme il giro, e così è stato in qualifica. Tirare fuori tutto nel Q3 è stato un pochino più difficile, sono contento di essere in pole è un po' inattesa, ma la macchina in qualifica è andata come ci aspettavamo e sono stato più contento", ha detto Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua pole.

"C'era tanto da ottimizzare nella macchina per trovare il bilanciamento perfetto, per fortuna abbiamo preso la direzione giusta e abbiamo fatto un passo in più in qualifica - ha proseguito - La gara? Secondo me saremo vicini, sembra che siamo messi bene sul passo ma vedremo domani. Sono fiducioso", ha concluso.

"Sono un pochino deluso, abbiamo fatto delle buone qualifiche, è stato un weekend complicato finora, abbiamo cercato diverse cose nelle prove libere, poi ho trovato le condizioni ideali in qualifica. Sono buone qualifiche, è un buon inizio d'anno, siamo in una situazione migliore rispetto all'anno scorso e questo è positivo, ora vediamo domani", ha detto Charles Leclerc.

"Nel Q2 credo di aver fatto un giro migliore rispetto a quello di Max nel Q3, abbiamo perso un po' di ritmo con il set di gomme usato, poi ho dovuto riadattarmi a quella nuova e lì ho perso qualcosa. Nel complesso è una qualifica positiva. La gara? Vedremo domani quanto sarà grande questo passo avanti, noi pensiamo che la Red Bull abbia un buon margine, almeno in gara, però vedremo. Se ci sarà l'opportunità attaccherò", ha promesso.

F1, Gp Bahrain: la griglia di partenza

​Max Verstappen, Red Bull Charles Leclerc, Ferrari George Russell, Mercedes Carlos Sainz, Ferrari Sergio Perez, Red Bull Fernando Alonso, Aston Martin Lando Norris, McLaren Oscar Piastri, McLaren Lewis Hamilton, Mercedes Nico Hulkenberg, Haas

