Max Verstappen, a Spa l'ottavo trionfo consecutivo: la Ferrari torna sul podio con Leclerc

Ottavo trionfo consecutivo per Max Verstappen. Oggi, domenica 30 luglio, l'olandese, che partiva sesto per aver sostuito il cambio nelle qualifiche di venerdì, ha offerto l'ennesima prova della sua superiorità e di quella della Red Bull.

SuperMax, che è vicinissimo ai 9 successi consecutivi conquistati da Vettel 2013, ha gestito la gara e ha tagliato il traguardo davanti al compagno di team Sergio Perez: per la Red Bull è doppietta ed è la 12esima vittoria consecutiva in questa stagione, la 13esima dal 2022, record.

Per Verstappen, che ha già vinto 10 gare in questa stagione, sono 125 i punti di vantaggio su Perez, La Ferrari, che scattava dalla pole con Leclerc, può festeggiare per il terzo posto del monegasco, al terzo podio stagionale, un risultato che è un nuovo passo avanti dopo le difficoltà delle ultime gare. Carlos Sainz, però, è stato costretto al ritiro per i danni causati da un contatto alla prima curva con la McLaren di Oscar Piastri.

Quarto Hamilton (Mercedes), con giro veloce, davanti ad Alonso (Aston Martin), quinto, Russell (Mercedes), sesto, Norris (McLaren), settimo, Stroll (Aston Martin), ottavo, Ocon (Alpine), nono, Tsunoda (AlphaTauri), decimo, che completa l'elenco dei piloti a punti.

Durante la pausa estiva i piloti e i team avranno modo di ricaricare le batterie per presentarsi al massimo domenica 22 agosto per il Gran Premio d'Olanda. Verstappen correrà in casa, davanti al popolo orange, cercherà di vivere l'ennesima festa. Quella che ci sarà anche a Monza, domenica 3 settembre, al Gran Premio d'Italia. L'attesa è già iniziata.

F1, Gp Belgio: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Lewis Hamilton (Mercedes), giro veloce

5) Fernando Alonso (Aston Martin)

6) George Russell (Mercedes)

7) Lando Norris (McLaren)

8)Lance Stroll (Aston Martin)

9) Esteban Ocon (Alpine)

10) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11) Pierre Gasly (Alpine)

12) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14) Alexander Albon (Williams)

15) Kevin Magnussen (Haas)

16) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

17) Logan Sargeant (Williams)

18) Nico Hulkenberg (Haas)

Rit. Carlos Sainz (Ferrari)

Rit. Oscar Piastri (McLaren)

