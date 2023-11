Max Verstappen vince la Sprint Race a Interlagos: Leclerc 5°, Sainz 8°

Max Verstappen (Red Bull) ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile. Sul podio carioca salgono Norris (McLaren) e Perez (Red Bull), che ha la meglio nella battaglia per il podio.

Quarta posizione per Russell (Mercedes), davanti a Leclerc (Ferrari), quinto, Tsunoda (Alpha Tauri), sesto, Hamilton (Mercedes), settimo e Sainz (Ferrari), ottavo.

Domani, domenica 5 novembre, il Gran Premio del Brasile. Verstappen scatta in pole e andrà a caccia di un'altra vittoria. Il suo primo inseguitore è Charles Leclerc (Ferrari) che spera in un risultato decisamente più prestigioso rispetto a quello ottenuto nella corsa sprint, dove è stato autore di un bel sorpasso su Hamilton, con tanto di malizia per non farsi ripassare dall'inglese, poi superato da Tsunoda. Sarà una gara da non perdere.

F1, Gp Brasile: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Sergio Perez (Red Bull)

4) George Russell (Mercedes)

5) Charles Leclerc (Ferrari)

6) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

7) Lewis Hamilton (Russell)

8) Carlos Sainz (Ferrari)

9) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

10) Oscar Piastri (McLaren)

11) Fernando Alonso (Aston Martin)

12) Lance Stroll (Aston Martin)

13) Pierre Gasly (Alpine)

14) Esteban Ocon (Alpine)

15) Alexander Albon (Williams)

16) Nico Hulkenberg (Haas)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20) Logan Sargeant (Williams)