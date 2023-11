Max Verstappen in pole in Brasile, Leclerc 2° in prima fila con la Ferrari: la griglia di partenza

Sarà Max Verstappen (Red Bull) a scattare in pole position nel Gran Premio del Brasile, domenica 5 novembre, la terzultima prova del mondiale di F1 2023. Il tre volte campione del mondo è uscito subito in pista e ha fatto segnare il miglior tempo nella Q3, poco prima che si scatenasse una vera e propria bufera, che ha costretto a sospendere la sessione a 4:19 dal termine.

L'impresa è stata quella di gestire condizioni di pista non facili, con un asfalto che non mandava in temperatura le gomme, nonostante non fosse ancora bagnato.

Bene Leclerc (Ferrari) che ha chiuso in seconda posizione, soltanto ottavo Carlos Sainz con l'altra Rossa. Sorrisi in casa Aston Martin, che monopolizza la seconda fila, con la terza posizione di Stroll e la quarta del compagno di team Alonso. Terza fila tutta Mercedes: Hamilton è quinto, Russell, sesto.

Soltanto nono Perez con l'altra Red Bull. Domani, sabato 4 novembre, la Sprint Race, domenica 5 novembre il Gran Premio del Brasile.

F1, Gp Brasile: la griglia di partenza

1) Verstappen (Red Bull) 1'10"727

2) Leclerc (Ferrari) 1'11"021

3) Stroll (Aston Martin) 1'11"344

4) Alonso (Aston Martin) 1'11"387

5) Hamilton (Mercedes) 1'11"469

6) Russell (Mercedes) 1'11"590

7) Norris (McLaren) 1'11"987

8) Sainz (Ferrari) 1'11"989

9) Perez (Red Bull) 1'12"321

10) Piastri (McLaren) s.t.

11) Hulkenberg (Haas) 1'10"547

12) Ocon (Alpine) 1'10"562

13) Gasly (Alpine) 1'10"567

14) Magnussen (Haas) 1'10"723

15) Albon (Williams) 1'10"840

16) Tsunoda (AlphaTauri) 1'10"837

17) Ricciardo (AlphaTauri) 1'10"843

18) Bottas (Alfa Romeo) 1'10"955

19) Sargeant (Williams) 1'11"035

20) Zhou (Alfa Romeo) 1'11"275