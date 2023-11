Max Verstappen trionfa nel Gp del Brasile, Norris 2°, Super Alonso 3°: Leclerc si ritira prima del via

Max Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio del Brasile. Oggi, domenica 5 novembre, il tre volte campione del mondo conquista la 17esima vittoria stagionale, dominando la corsa dall'inizio alla fine. Sul secondo gradino del podio sale Lando Norris (McLaren), terzo posto per un super Fernando Alonso (Aston Martin) che regola in volata Sergio Perez (Red Bull), quarto.

Verstappen ha dominato la corsa che non ha avuto tra i protagonisti Charles Leclerc, subito a muro già nel giro di formazione, a causa di un problema idraulico. Il monegasco della Ferrari che sarebbe dovuto partire in seconda posizione è stato nuovamente colpito dalla sfortuna e al termine della gara ha detto che prima o poi prenderà in considerazione un viaggio a Lourdes.

Verstappen ha fatto una gara solitaria, simile a quella di Lando Norris (McLaren) che ha rimediato 8 secondi di vantaggio dall'olandese, ma che non ha avuto rivali per il secondo posto. La vera battaglia, esaltante, è stata per l'ultimo gradino del podio con Alonso che prima si è strenuamente difeso da Sergio Perez, poi, dopo essere stato superato dal messicano al penultimo giro, ha trovato il controsorpasso nel giro finale.

La Aston Martin completa un weekend finalmente positivo con il quinto posto di Lance Stroll, che fa meglio dell'unica Ferrari arrivata oggi al traguardo, quella di Carlos Sainz, sesto. Settimo Gasly (Alpine), ottavo Hamilton (Merdecedes), nono Tsunoda (Alpha Tauri), decimo Esteban Ocon (Alpine).

Prossimo appuntamento domenica 19 novembre, si corre la prima edizione del Gp di Las Vegas.

F1, Gp Brasile: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Fernando Alonso (Aston Martin)

4) Sergio Perez (Red Bull)

5) Lance Stroll (Aston Martin)

6) Carlos Sainz (Ferrari)

7) Pierre Gasly (Alpine)

8) Lewis Hamilton (Mercedes)

9) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10) Esteban Ocon (Alpine)

11) Logan Sargeant (Williams)

12) Nico Hulkenberg (Haas)

13) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14) Oscar Piastri (McLaren)

Rit. George Russell (Mercedes)

Rit. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Rit. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Alexander Albon (Williams)