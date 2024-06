F1 oggi Gp Canada 2024: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky, Now e TV8)

Un nuovo weekend da non perdere per gli appassionati di F1. A Montreal, sulla pista Gilles Villeneuve, si corre il Gran Premio del Canada, nona prova del Mondiale di F1 2024.

La buona notizia è che, dopo la gara di Montecarlo, emozionante nel finale per la storica prima vittoria di Leclerc nel suo Principato, ma a lungo noiosa, torneremo a vedere dei sorpassi.

I piloti dovranno inoltre stare attenti a non finire la loro corsa contro le barriere di protezione. Tra le insidie del tracciato canadese c'è quello che da ormai molto tempo è chiamato il Muro dei Campioni contro cui, nella celebre edizione del 1999, finirono precocemente le loro gare tre campioni del mondo del calibro di Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve.

Dopo il Gp Monaco 2024 Verstappen (Red Bull) è al comando della classifica con 169, ma Leclerc (Ferrari) ha ridotto il divario portandosi a 138 lunghezze. In terza posizione nella classifica piloti c'è Lando Norris (McLaren), a quota 113, seguono Carlos Sainz (Ferrari), a 108, in quarta, Sergio Perez (Red Bull), 107, in quinta e Oscar Piastri, McLaren 71, in sesta.

La Ferrari si è decisamente avvicinata anche nel Mondiale Costruttori dove Red Bull resta al comando con 276 punti, ma la Scuderia ne ha 252, la McLaren 184 e la Mercedes 96.

F1, Gp Canada 2024: dove vederlo in tv

Il Gran Premio del Canada 2024 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, in streaming su NOW e SkyGo e in differita su TV8.

Gp Canada 2024 - Diretta (Sky Sport, SkyGo, Now), differita (TV8)

Sabato 8 giugno

ore 18.30: Prove Libere 3 (solo su Sky)

ore 22: qualifiche (ore 23:30 differita in chiaro su TV8)

domenica 9 giugno

ore 20: Gp Canada (ore 21:30 differita in chiaro su TV8)

F1, Gp Canada: la griglia di partenza

George Russell partirà in pole position nel Gran Premio del Canada. Stesso tempo per Max Verstappen (Red Bull) che però ha realizzato il suo best-lap dopo l'inglese della Mercedes. Apre la seconda fila tutta McLaren Lando Norris (McLaren), terzo, davanti a Oscar Piastri.

Qualifiche disastrose per la Ferrari con entrambe le vetture che non sono riuscite a qualificarsi per la Q3. Leclerc non è andato oltre l'11esimo tempo, Sainz 12esimo. Male anche Sergio Perez (Red Bull), eliminato in Q2, che partirà 16esimo.

1) George Russell (Mercedes)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Lando Norris (McLaren)

4) Oscar Piastri (McLaren)

5) Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

6) Fernando Alonso (Aston Martin)

7) Lewis Hamilton (Mercedes)

8) Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

9) Lance Stroll (Aston Martin)

10 Alexander Albon (Williams)

11) Charles Leclerc (Ferrari)

12) Carlos Sainz (Ferrari)

13) Logan Sargeant (Williams)

14) Kevin Magnussen (Haas)

15) Pierre Gasly (Alpine)

16) Sergio Perez (Red Bull)

17) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18) Nico Hulkenberg (Haas)

19) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

20) Esteban Ocon (Alpine)