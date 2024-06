F1 Gp Canada 2024: orari qualifiche e Gp, dove in diretta e in differita (Sky, Now e TV8)

Un nuovo weekend da non perdere per gli appassionati di F1. A Montreal, sulla pista Gilles Villeneuve, si corre il Gran Premio del Canada, nona prova del Mondiale di F1 2024.

La buona notizia è che, dopo la gara di Montecarlo, emozionante nel finale per la storica prima vittoria di Leclerc nel suo Principato, ma a lungo noiosa, torneremo a vedere dei sorpassi.

I piloti dovranno inoltre stare attenti a non finire la loro corsa contro le barriere di protezione. Tra le insidie del tracciato canadese c'è quello che da ormai molto tempo è chiamato il Muro dei Campioni contro cui, nella celebre edizione del 1999, finirono precocemente le loro gare tre campioni del mondo del calibro di Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve.

Dopo il Gp Monaco 2024 Verstappen (Red Bull) è al comando della classifica con 169, ma Leclerc (Ferrari) ha ridotto il divario portandosi a 138 lunghezze. In terza posizione nella classifica piloti c'è Lando Norris (McLaren), a quota 113, seguono Carlos Sainz (Ferrari), a 108, in quarta, Sergio Perez (Red Bull), 107, in quinta e Oscar Piastri, McLaren 71, in sesta.

La Ferrari si è decisamente avvicinata anche nel Mondiale Costruttori dove Red Bull resta al comando con 276 punti, ma la Scuderia ne ha 252, la McLaren 184 e la Mercedes 96.

F1, Gp Canada 2024: dove vederlo in tv

Il Gran Premio del Canada 2024 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, in streaming su NOW e SkyGo e in differita su TV8.

Gp Canada 2024 - Diretta (Sky Sport, SkyGo, Now), differita (TV8)

Sabato 8 giugno

ore 18.30: Prove Libere 3 (solo su Sky)

ore 22: qualifiche (ore 23:30 differita in chiaro su TV8)

domenica 9 giugno