Disastro Ferrari, zero punti per Leclerc e Sainz nel Gran Premio del Canada: Verstappen vince davanti a Norris e Russell

Max Verstappen ha vinto per la terza volta consecutiva il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di F1 2024. L'olandese della Red Bull ha trionfato oggi, domenica 8 giugno, davanti a Lando Norris (McLaren), secondo, George Russell (Mercedes), terzo, Lewis Hamilton (Mercedes), quarto, Oscar Piastri (McLaren), quinto, Fernando Alonso (Aston Martin), sesto, Lance Stroll (Aston Martin), settimo, Daniel Ricciardo (Racing Bulls), ottavo, Pierre Gasly (Alpine), nono, Esteban Ocon (Alpine), decimo.

Il Gran Premio del Canada è stato disastroso per la Ferrari che non è riuscita a portare nessuna vettura al traguardo, una debacle che non si verificava da Baku 2022. Charles Leclerc, dopo aver provato la gioia di vincere per la prima volta la sua gara di casa, il Gp di Monaco, è stato costretto al ritiro a metà gara per un problema al motore, quando era già attardato e aveva provato a giocare il jolly di montare prima le gomme da asciutto nel tentativo di una difficilissima rimonta, mentre Carlos Sainz ha finito la sua corsa pagando un testacoda a 15 giri dalla fine.

Verstappen conquista la sua ottava vittoria nel Gran Premio del Canada, la sessantesima in carriera e allunga in classifica dove ora è al comando con 194, un vantaggio di 56 lunghezze su Charles Leclerc che è a 138, tallonato da Lando Norris a 131. Carlos Sainz è quarto con 108 punti, davanti a Sergio Perez (Red Bull), 107 punti, che si è ritirato dopo essere finito a muro.

Nella classifica Costruttori Red Bull guadagna punti ed è in testa con 301 lunghezze, seconda la Ferrari a 252, terza la McLaren a 212, quarta la Mercedes a 124.

L'olandese della Red Bull ha dato una grande dimostrazione di forza. In un'annata dove la sua vettura non è più dominante rispetto alle altre, in una gara su un tracciato difficile, che è iniziata sul bagnato che si è poi asciugato, ha sempre indovinato la giusta strategia, fermandosi nel momento migliore per montare le gomme da asciutto e riuscendo così a resistere al tentativo di sorpasso-strategico tentato da Norris che è rimasto in pista per due giri in più, ma per poco non è riuscito ad uscire davanti dopo la sosta ai box.

La McLaren, però, ha continuato a dare segnali di crescita e sarà della partita per vincere nelle prossime settimane. In questa gara ha finalmente dato segnali di risveglio anche la Mercedes con la pole di Russell, poi sul podio e il quarto posto di Hamilton che è riuscito a tenere dietro l'altra McLaren di Piastri.

Prossimo appuntamento del Mondiale di F1 tra due settimane. Si corre nel circuito di Catalogna, a Barcellona, il Gran Premio del Canada. La Ferrari sarà chiamata al riscatto.

F1 Gp Canada, l'ordine d'arrivo

1) Verstappen M. (Red Bull)

2) Norris L. (McLaren)

3) Russell G. (Mercedes)

4) Hamilton L. (Mercedes)

5) Piastri O. (McLaren)

6) Alonso F. (Aston Martin)

7) Stroll L. (Aston Martin)

8) Ricciardo D. (Racing Bulls)

9) Gasly P. (Alpine)

10) Ocon E. (Alpine)

11) Hulkenberg N. (Haas)

12) Magnussen K. (Haas)

13) Bottas V. (Kick Sauber)

14) Tsunoda Y. (Racing Bulls)

15) Zhou G. (Kick Sauber)

Rit Albon A. (Williams)

Rit Sainz C. (Ferrari)

Rit Perez S. (Red Bull)

Rit Leclerc C. (Ferrari)

Rit Sargeant L. (Williams)

