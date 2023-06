F1 Gp Canada, Verstappen trionfa in Canada e fa 41 vittorie come Senna, passi avanti Ferrari

Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada. A Montreal la musica non cambia e suona ancora una volta l'inno olandese per festeggiare il trionfo del 2 volte campione del mondo della Red Bull. Domenica 18 giugno, però, è speciale perché il figlio di Jos Verstappen, a 25 anni, raggiunge quota 41 vittorie, quante ne ha totalizzate in F1 un certo Aryton Senna.

In quest’ennesima giornata trionfale gli fanno compagnia sul podio Fernando Alonso (Aston Martin), la cui stagione diventa sempre più bella e Lewis Hamilton (Mercedes). Dà finalmente segnali di ripresa la Ferrari che chiude al quarto posto con Leclerc e al quinto con Sainz, con un passo gara incoraggiante. La speranza è che la Rossa confermi i progressi nelle prossime gare.

Completano l’elenco dei piloti a punti Sergio Perez (Red Bull), sesto, Alexander Albon (Williams), settimo, Esteban Ocon (Alpine), ottavo, Vallteri Bottas (Alfa Romeo), nono e Lance Stroll (Aston Martin), decimo.

Dopo il Gp del Canada la leadership di Max Verstappen nel Mondiale di F1 è sempre più salda. L'olandese della Red Bull ha 195 punti, il primo inseguitore, il suo compagno di team Sergio Perez (Red Bull), 126. Terzo Alonso a 117 (Aston Martin), quarto Lewis Hamilton (Mercedes), 102.

Il duello tra i due campioni, che oggi ha regalato in pista una parte dello spettacolo, si proporrà come tema in questa stagione. Russell (Mercedes), 65, Leclerc (Ferrari), 54 e Stroll (Aston Martin), sono destinati a darsi battaglia per il secondo posto nel Mondiale Costruttori. La Red Bull, infatti, domina anche questa classifica con 321 punti, contro i 167 della Mercedes, i 154 della Aston Martin e i 122 della Ferrari.

Prossimo appuntamento in Austria domenica 2 luglio: qualcuno riuscirà a fermare la Red Bull al Red Bull Ring?