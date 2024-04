F1 oggi Gp Cina: gli orari e dove vederlo in diretta tv e in differita (Sky, Tv8 e Now)

La F1 torna in pista e dopo 4 anni ritrova il Gran Premio della Cina che non si disputa dal 2019, quando a vincere fu Lewis Hamilton (Mercedes). Sarà un weekend intenso che, con il nuovo format 2024 delle Sprint, inizierà con le qualifiche per la Sprint Race, la Sprint Shootout, subito in programma nella giornata di venerdì 19, dopo l'unica sessione di libere.

Sabato 20 prima si correrà la Sprint Race e poi si disputeranno le qualifiche che decideranno la griglia di partenza per la gara che si correrà domenica 21 aprile.

Dopo 4 gare Max Verstappen (Red Bull) è al comando della classifica piloti con 77 punti, seguito da Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), 59 e Carlos Sainz (Ferrari), 55. Nella classifica costruttori la Red Bull è al comando con 141 punti, davanti a Ferrari con 120, McLaren con 69 e Mercedes con 34. I piloti, sul tracciato di Shanghai, dovranno percorrere 56 giri, 19 nella Sprint per un totale di 305,066 km.

F1, Gp Cina 2024: dove vederlo in tv

Il Gran Premio della Cina 2024 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, in streaming su NOW e SkyGo. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche della Sprint e la Sprint Race.

Gp Cina 2024 - Diretta

Venerdì 17 aprile

Prove libere 1: ore 5:30

Sprint Shootout: ore 9:30, diretta disponibile anche su TV8

Sabato 18 aprile

Gara Sprint: ore 5, diretta disponibile anche su TV8, differita alle 10:30

Qualifiche: ore 9, differita ore 12 su Tv8

Domenica 19 aprile