Verstappen trionfa per la prima volta nel Gp della Cina, Norris 2° e Perez 3° tengono le Ferrari giù dal podio

Max Verstappen vince il Gran Premio della Cina e completa un super weekend sul circuito di Shanghai. Dopo aver vinto la Sprint Race e conquistato la 37esima pole position in carriera, la 100esima della storia Red Bull, domina la corsa, centrando la 58esima vittoria in carriera, non perdendo mai la concentrazione, nemmeno quando entrano in azione due safety car consecutive.

La prima interviene, tardivamente, dopo che la direzione gara aveva inizialmente optato per una virtual safety, al 21esimo giro, per rimuovere la Sauber di Bottas, lasciato a piedi dal suo motore. La seconda è poco dopo, al 24esimo giro, quando Stroll, distratto mentre seguiva la safety car, tampona in maniera clamorosa Ricciardo.

L'olandese continua a essere su un altro livello rispetto alla concorrenza e va a trionfare. Lando Norris (McLaren) si rende protagonista di una gara straordinaria, dalla quarta posizione chiude sul secondo gradino del podio, una meritatissima piazza d'onore. In terza posizione completa il podio Sergio Perez che porta altri punti utili alla causa Red Bull nel Mondiale Costruttori e, visto il suo inizio di stagione da seconda guida solida e privo degli alti e bassi del recente passato, consolida le sue chance di rinnovare il contratto con il team austriaco.

Le Ferrari, che partivano dalla sesta posizione con Leclerc e settima con Sainz, riescono a migliorare in corsa, anche se non sono, per la prima volta in questa stagione, sul podio.

Il pilota monegasco è quarto, il suo compagno di squadra, che dal 2025 dovrà lasciare spazio a Lewis Hamilton, quinto. L'inglese della Mercedes, sette volte campione del mondo, oggi, domenica 21 aprile, chiude nono, partendo diciottesimo dopo una qualifica decisamente sottotono. Nel weekend cinese, in questo suo difficile inizio di stagione con la Mercedes, è riuscito a conquistare il secondo posto nella Sprint-Race.

Va decisamente meglio al suo compagno di squadra George Russell, sesto, che precede Alonso (Aston Martin), settimo, autore del giro più veloce e di un grande partenza con cui aveva scavalcato Perez, portandosi addirittura in seconda posizione. Ottavo posto per l'altra McLaren di Oscar Piastri. Nico Hulkenberg completa l'elenco dei piloti a punti.

Max Verstappen rafforza in Cina il suo strapotere e la Red Bull allunga nel Costruttori. La Ferrari questa volta non sale sul podio, per merito di un grande Norris. La Rossa aspetta presto i nuovi aggiornamenti per la SF-24 che tra Miami e Imola dovrebbero far fare un salto di qualità in termini di performance. Appuntamento per il Gran Premio di Miami tra due settimane, domenica 5 maggio.



F1, Gp Cina 2024: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen Red Bull

2) Lando Norris McLaren +13.724

3) Sergio Perez Red Bull +18.661

4) Charles Leclerc Ferrari +23.262

5) Carlos Sainz Ferrari +33.562

6) George Russell Mercedes +37.734

7) Fernando Alonso Aston Martin +43.479

8) Oscar Piastri McLaren +54.243

9) Lewis Hamilton Mercedes +55.522

10) Nico Hulkenberg Haas +58.400

11) Esteban Ocon Alpine +1.00.466

12) Alex Albon Williams +1.03.319

13) Pierre Gasly Alpine +1.08.084

14) Guanyu Zhou Kick Sauber +1.10.472

15) Kevin Magnussen Haas +1.13.283

16) Logan Sargeant Williams +1.19.953

17) Lance Stroll Aston Martin +1.20.495

Rit) Valtteri Bottas Kick Sauber Ritirato

Rit) Daniel Ricciardo Team RB Ritirato

Rit)Yuki Tsunoda Team RB Ritirato