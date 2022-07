Charles Leclerc in pole a Le Castellet, batte Verstappen in qualifica con la scia di Sainz

Una super Ferrari a Le Castellet conquista la pole position nel Gran Premio di Francia. Domani, domenica 24 luglio, Charles Leclerc partirà davanti a tutti. In prima fila, al suo fianco ci sarà il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull), secondo, che precede il compagno di team Sergio Perez (Red Bull), terzo.

Il team del Cavallino ha ottenuto una bellissima "pole di squadra" grazie all'ottimo lavoro di Carlos Sainz che nella Q3 ha permesso a Leclerc di sfruttare la scia.

F1, Gp Francia: Leclerc in pole, Sainz 19°

Il pilota iberico di Maranello domani sarà obbligato a una gara di rimonta: partirà dal fondo dello schieramento per aver cambiato la centralina e l'unità endotermica. Oggi nelle qualifiche del Gran Premio di Francia ha dimostrato di andare davvero fortissimo su questa pista e proverà a rendersi protagonista di una grande rimonta. Completa la seconda fila, alle spalle di Perez, Lewis Hamilton, quarto (Mercedes). In terza fila partirà Lando Norris (McLaren), davanti al connazionale Russell (Mercedes). Quarta fila per la Alpine di Alonso, davanti a Tsunoda (Alpha Tauri).



Il Gran Premio di Francia, penutimo appuntamento in calendario prima della pausa estiva della F1, sarà da non perdere. Il clima sarà rovente e i punti in palio importantissimi.

F1 Gp Francia: la griglia di partenza

Leclerc (Ferrari)- Verstappen (Red Bull)

Perez (Red Bull)- Hamilton (Mercedes)

Norris (McLaren)- Russell (Mercedes)

Alonso (Alpine)- Tsunoda (AlphaTauri)

Ricciardo (McLaren)- Ocon (Alpine)

Bottas (Alfa Romeo)- Vettel (Aston Martin)

Albon (Williams)- Gasly (AlphaTauri)

Stroll (Aston Martin)- Zhou (Alfa Romeo)

Schumacher ( Haas)- Latifi ( Williams)

Sainz (Ferrari)- Magnussen (Haas)