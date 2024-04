F1, Gp Giappone: gli orari e dove vederlo in diretta

Torna la F1 dopo una settimana di pausa. Nel weekend, da venerdì 5 a domenica 7 aprile, si corre il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento della stagione. Le prime due gare hanno visto il Gran Premio del Bahrain e il Gran Premio dell'Arabia Saudita hanno visto due doppiette Red Bull con le vittorie del tre volte campione del mondo Max Verstappen e i secondi posti di Sergio Perez.

In Australia, però, sul tracciato cittadino dell'Albert Park di Melbourne, è arrivata la risposta della Ferrari con la vittoria di Carlos Sainz, tornato al volante dopo essere stato costretto a saltare la gara di Jeddah per operarsi d'appendicite e con il secondo posto di Charles Leclerc. La Red Bull ha centrato soltanto un quinto posto con Perez, alle spalle delle Mclaren di Norris e Piastri. Max Verstappen è stato costretto a ritirarsi, dopo 4 giri, per un surriscaldamento ai freni, mentre era in seconda posizione alle spalle di Sainz.

La gara sul tracciato nipponico, che richiederà ai tifosi di essere ancora una volta mattinieri, è quindi particolarmente attesa soprattutto dalla Ferrari, che va a caccia di conferme della crescita della propria vettura e da Verstappen che ha già fame di riscatto. Per gli avversari della Red Bull non sarà facile visto che quella giapponese è una pista completamente diversa con carico aerodinamico medio-basso e dove gli pneumatici saranno messi particolarmente alla prova. Qui trovate gli orari per non perdervi nemmeno una delle emozioni in pista.

F1, Gp Giappone: gli orari e dove vederlo in tv

Il GP del Giappone andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

1) Orari diretta (Sky Sport, SkyGo e Now)

Venerdì 5 aprile

ore 4:30: Prove Libere 1

ore 8: Prove Libere 2

Sabato 6 aprile

ore 4:30: Prove Libere 3

ore 8: Qualifiche

Domenica 7 aprile

ore 7: Gara

2) orari differita (TV8)

Sabato 6 aprile

ore 14: qualifiche

Domenica 7 aprile