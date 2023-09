Verstappen in pole a Suzuka davanti alle McLaren: Ferrari con Leclerc 4° e Sainz 6°

Sarà Max Verstappen a partire domani, domenica 24 settembre, dalla prima casella dello schieramente del Gran Premio di Suzuka. L'olandese della Red Bull, unico pilota a scendere sotto l'1'29", ha dominato la Q3 e ha messo a segno la pole position del Gran Premio del Giappone.

Seconda fila per le McLaren con Piastri davanti a Norris, terzo che sarà in seconda fila al fianco di Leclerc, quarto. Scatteranno dalla terza fila l'altra Red Bull Bull di Perez e la Ferrari di Carlos Sainz, sesto al via della corsa nipponica dopo il successo della scorsa settimana a Singapore.

Quarta fila per Hamilton e Russell (Mercedes), quinta per Tsunoda (Alpha Tauri) e Alonso (Aston Martin).

Verstappen sembra tornato di un altro pianeta, mentre sarà battaglia per il podio.

F1, Gp Giappone: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull) Q3

2) Oscar Piastri (McLaren) Q3

3) Lando Norris (McLaren) Q3

4) Charles Leclerc (Ferrari) Q3

5) Sergio Perez (Red Bull) Q3

6) Carlos Sainz (Ferrari) Q3

7) Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

8) George Russell (Mercedes) Q3

9) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q3

10) Fernando Alonso (Aston Martin) Q3

11) Liam Lawson (AlphaTauri) Q2

12) Pierre Gasly (Alpine) Q2

13) Alexander Albon (Williams) Q2

14) Esteban Ocon (Alpine) Q2

15) Kevin Magnussen (Haas) Q2

16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Q1

17) Lance Stroll (Aston Martin) Q1

18) Nico Hulkenberg (Haas) Q1

19) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Q1

20) Logan Sargeant (Williams) Q1