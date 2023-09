Verstappen domina a Suzuka, le McLaren sul podio: Red Bull campione del mondo

Singapore è stata una parentesi, questa è ancora la stagione del dominio di Max Verstappen e della sua Red Bull. L'olandese, due volte campione del mondo, domina il Gran Premio del Giappone e conquista il sesto titolo Costruttori per il team di Chris Horner. Il team principal della squadra austriaca alla fine della corsa sottolinea l'impresa sportiva e la forza del suo pilota: "Questa è stata una gara fantastica per noi e un anno fantastico. E’ la testimonianza del lavoro di questi ragazzi, qui in pista e a Milton Keynes, in fabbrica. Ringrazio la Red Bull e i nostri partner. Ci vuole un incredibile lavoro per raggiungere questi risultati straordinari. Poi c’è Max che al momento è a un livello superiore a tutti quanti. La sua prestazione è stata incredibile".

SuperMax gli fa eco, gustando maggiormente una vittoria che allontana la delusione della scorsa settimana a Singapore per il quinto posto finale nella gara vinta dalla Ferrari di Carlos Sainz: "Vincere qui è grandioso, è stato un week-end incredibile. La macchina ha funzionato alla perfezione con ogni mescola. Sono molto fiero di chi lavora con noi in pista e anche in sede, in fabbrica. Stiamo vivendo un anno incredibile, sono molto orgoglioso di tutti quanti".

La Red Bull è così forte che può permettersi persino un'altra gara disastrosa di Sergio Perez che oggi, domenica 24 settembre, rimedia due penalità di 5 secondi, la prima per non aver rispettato la safety-car e la seconda per un incidente con Magnussen, prima del ritiro.

In questa domenica, a far festa insieme a Verstappen e alla Red Bull, sul podio c'è la McLaren, dopo due anni, dal Gp di Monza 2021, ha sul podio entrambi i piloti, Lando Norris, secondo e Oscar Piastri, classe 2011, che si gusta per la prima volta lo champagne del dopogara in F1. Leclerc (Ferrari), 4°, chiude ai piedi del podio, davanti a Hamilton (Mercedes), quinto, Sainz (Ferrari), sesto, Russell (Mercedes), settimo, Alonso (Aston Martin), ottavo, Ocon (Alpine), nono e Gasly (Alpine), decimo.

Alle spalle dell'imprendibile olandese, la lotta tra McLaren, Ferrari e Mercedes è sempre accesa. La Rossa dovrà crescere ancora per essere più performante su piste caratterizzate da curvoni veloci come quella di Suzuka. Intanto Verstappen presto conquisterà il suo terzo titolo mondiale. Potrebbe farlo già nel prossimo appuntamento tra due settimane nel Gran Premio del Qatar.

F1, Gp Giappone: l'ordine d'arrivo

1) Verstappen (Red Bull) 53 giri

2) Norris (McLaren) a 19"3

3) Piastri (McLaren) a 36"4

4) Leclerc (Ferrari) a 43"9

5) Hamilton (Mercedes) a 49"3

6) Sainz (Ferrari) a 50"2

7) Russell (Mercedes) a 57"6

8) Alonso (Aston Martin) a 1'14"7

9) Ocon (Alpine) a 1'19"6

10) Gasly (Alpine) a 1'23"1

11) Lawson (AlphaTauri) a 1 giro

12) Tsunoda (AlphaTauri) a 1 giro

13) Zhou (Alfa Romeo) a 1 giro

14) Hulkenberg (Haas) a 1 giro

15) Magnussen (Haas) a 1 giro