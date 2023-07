F1 Gp Gran Bretagna: Verstappen in pole, Silverstone sogna con Norris 2°: Leclerc 4°, davanti a Sainz 5°

Il Circus ha passato la Manica, ma anche in terra inglese a partire davanti a tutti sarà Max Verstappen. Oggi, sabato 8 luglio, l'olandese della Red Bull, due volte campione del mondo, ha conquistato la pole position nelle prove di qualificazione del Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di F1. Per SuperMax è la 27esima pole in carriera, la quinta consecutiva, la posizione perfetta per andare a caccia di un altro successo ed allungare la striscia vincente che continua ad essere aperta dopo la vittoria della scorsa settimana al Gp d'Austria.

A sorprendere in questa sessione sono state le McLaren che hanno ottenuto il secondo posto con Lando Norris e il terzo con Oscar Piastri. Quando galleggiavano nelle zone basse della classifica avevano chiesto tempo e promesso che sarebbero migliorati con gli aggiornamenti in arrivo nell'appuntamento inglese. Sono stati di parola e meritano uno chapeau.

Sarà ora interessante vederle battagliare con le Ferrari,che partiranno in quarta e quinta posizione con Leclerc e Sainz e con le Mercedes che hanno Russell 6° e Hamilton 7°, con Fernando Alonso (Aston Martin), nono e Pierre Gasly (Alpine), decimo.

La Ferrari, protagonista nelle libere, contando su un passo che dovrebbe esseere decisamente migliore, spera di riuscire in gara a sorpassare subito le McLaren. La corsa domani, sabato 8 luglio, sarà tutta da seguire: il via alle ore 16.

F1, Gp Gran Bretagna: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Oscar Piastri (McLaren)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Carlos Sainz (Ferrari)

6) George Russell (Mercedes)

7) Lewis Hamilton (Mercedes)

8) Alexander Albon (Williams)

9) Fernando Alonso (Aston Martin)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Lance Stroll (Aston Martin)

13) Esteban Ocon (Alpine)

14) Logan Sargeant (Williams)

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16) Sergio Perez (Red Bull)

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19) Nyck de Vries (AlphaTauri)

20) Kevin Magnussen (Haas)