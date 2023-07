Max Verstappen trionfa a Silverstone, Leclerc 9°, Sainz 10°: le Ferrari tornano lontane

Max Verstappen vince il Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi, domenica 9 luglio, il due volte campione del mondo, ha conquistato, sullo storico tracciato di Silverstone, la sesta vittoria consecutiva, la settima stagionale, rafforzando il suo dominio in classifica.

Sul podio Lando Norris (McLaren), davanti a Lewis Hamilton (Mercedes). A punti, 4° Piastri, 5° Russell, 6° Perez, 7° Alonso, 8° Albon, 9° Leclerc e 10° Sainz.

Il successo di Verstappen anche oggi non è mai stato davvero in discussione, neppure al via, quando Norris (McLaren), tra i beniamini del pubblico locale, era stato bravo a prendersi la testa della corsa, scatenando un'ovazione. Per 5 giri era riuscito a rimanere al comando, prima che SuperMax, dopo aver resistito a un tentativo di attacco di Oscar Piastri (McLaren), prendesse il ritmo per poi andare a mettere i suoi artigli sulla prima posizione.

Dietro le McLaren dimostrano la loro crescita in termini di passo e alla fine, anche dopo la ripartenza per la safety-car, battono le Mercedes con Norris che tiene dietro Hamilton e Piastri che fa meglio di Russell. Andrea Stella aveva promesso che la Mercedes sarebbe cresciuta a Silverstone. Merita i complimenti perchè è stato davvero di parola.

Le Ferrari, invece, dopo i recenti progressi in Canada e Austria, tornano lontane con tanto lavoro da fare in vista della prossima gara. A preoccupare è soprattutto la mancanza di passo che in gara ha impedito alla Rossa di reggere il ritmo della concorrenza tra le curve veloci di Silverstone. Prossimo appuntamento domenica 23 luglio all'Hungaroring per il Gran Premio d'Ungheria. I curvoni lenti magiari storicamente hanno esaltato la Ferrari: questa volta potranno darle una mano?

F1, Gp Gran Bretagna: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Oscar Piastri (McLaren)

5) George Russell (Mercedes)

6) Sergio Perez (Red Bull)

7) Fernando Alonso (Aston Martin)

8) Alexander Albon (Williams)

9) Charles Leclerc (Ferrari)

10) Carlos Sainz (Ferrari)

11) Lance Stroll (Aston Martin)

12) Logan Sargeant (Williams)

13) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14) Nico Hulkenberg (Haas)

15) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17) Nyck de Vries (AlphaTauri)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)





