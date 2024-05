F1 oggi Gp Emilia Romagna Imola: gli orari e dove vederlo in diretta (Sky, Tv8 e Now)

Torna nel weekend la F1 con un appuntamento da non perdere. Il settimo Gp della stagione si corre a Imola, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La Scuderia, come promesso dal team principal Frederic Vasseur ha portato gli attesi aggiornamenti e Charles Leclerc e Carlos Sainz vogliono far sognare i tifosi della Scuderia che sono accorsi sullo storico tracciato in riva al Santerno.

Dopo il Gran Premio di Miami, vinto due settimane fa da Lando Norris, che ha conquistato la sua prima vittoria in F1, Max Verstappen (Red Bull) è al comando con 136 punti, davanti a Sergio Perez (Red Bull) a quota 103, Charles Leclerc (Ferrari) a 98, Carlos Sainz (Ferrari), a 83, Lando Norris (McLaren), 83.

Nella classifica costruttori la Red Bull è al comando con 239 punti, davanti alla Ferrari con 187, la McLaren con 124, la Mercedes con 64, Aston Martin 42, Racing Bulls 19, Haas 7, Alpine 1, Williams 0, Kick Sauber 0.

F1, Gp Imola 2024: dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Imola 2024 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, in streaming su NOW e SkyGo e sarà in chiaro anche su TV8 che trasmetterà le qualifiche e la gara.

Gp Imola 2024 - Diretta

Sabato 18 maggio

Prove libere 3: 12:30 (solo su Sky e NOW)

Qualifiche: ore 16 (anche in chiaro su TV8)

Domenica 19 maggio

Gara: ore 15 (anche in chiaro su TV8)

F1, Gp Imola: la griglia di partenza

Max Verstappen scatterà in pole nel Gp Made in Italy ed Emilia Romagna di Formula 1. L'olandese (Red Bull) ha realizzato il miglior tempo (1'14"746), precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, staccati rispettivamente di 74 e 91 millesimi. Piccola delusione in casa Ferrari: Charles Leclerc si è piazzato quarto, Carlos Sainz quinto, ma le Rosse sono pronte a riscattarsi nella gara di domani.

1) Verstappen M. Red Bull (Q3)

2) Piastri O. McLaren (Q3)

3) Norris L. McLaren (Q3)

4) Leclerc C. Ferrari (Q3)

5) Sainz C. Jr. Ferrari (Q3)

6) Russell G. Mercedes (Q3)

7) Tsunoda Y. RB (Q3)

8) Hamilton L. Mercedes (Q3)

9) Ricciardo D. RB (Q3)

10) Hulkenberg N. Haas (Q3)

11) Perez S. Red Bull (Q2)

12) Ocon E. Alpine (Q2)

13) Stroll L. Aston Martin (Q2)

14) Albon A. Williams (Q2)

15) Gasly P. Alpine (Q2)

16) Bottas V. Kick Sauber (Q3)

17) Zhou G. Kick Sauber (Q3)

18) Magnussen K. Haas (Q3)

19) Alonso F. Aston Martin (Q3)

20) Sargeant L. Williams (Q3)