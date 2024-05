Verstappen in pole a Imola, vicinissime le McLaren: le Ferrari chiamate alla rimonta

Max Verstappen scatterà in pole nel Gp Made in Italy ed Emilia Romagna di Formula 1. L'olandese (Red Bull) ha realizzato il miglior tempo (1'14"746), sulla pista di Imola, precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, staccati rispettivamente di 74 e 91 millesimi. Piccola delusione in casa Ferrari: Charles Leclerc si è piazzato quarto, Carlos Sainz quinto, ma le Rosse sono pronte a riscattarsi nella gara di domani.

Per Verstappen è la settima pole consecutiva, l'ottava dallo scorso anno. Completano la top-ten George Russell (Mercedes), Tsunoda (Racing Bulls), settimo, Hamilton (Mercedes), ottavo, Ricciardo (Racing Bulls), nono e Hulkenberg (Haas).Sergio Perez (Red Bull), eliminato in Q2, partirà 11esimo.

Sarà una gara da non perdere con i tantissimi tifosi pronti a supportare le Ferrari nel loro tentativo di rimonta.

F1 Gp Emilia Romagna: la griglia di partenza

1) Verstappen M. Red Bull (Q3)

2) Piastri O. McLaren (Q3)

3) Norris L. McLaren (Q3)

4) Leclerc C. Ferrari (Q3)

5) Sainz C. Jr. Ferrari (Q3)

6) Russell G. Mercedes (Q3)

7) Tsunoda Y. RB (Q3)

8) Hamilton L. Mercedes (Q3)

9) Ricciardo D. RB (Q3)

10) Hulkenberg N. Haas (Q3)

11) Perez S. Red Bull (Q2)

12) Ocon E. Alpine (Q2)

13) Stroll L. Aston Martin (Q2)

14) Albon A. Williams (Q2)

15) Gasly P. Alpine (Q2)

16) Bottas V. Kick Sauber (Q3)

17) Zhou G. Kick Sauber (Q3)

18) Magnussen K. Haas (Q3)

19) Alonso F. Aston Martin (Q3)

20) Sargeant L. Williams (Q3)