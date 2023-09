F1, Verstappen trionfa a Monza, record di dieci vittorie consecutive: Sainz 3°

Max Verstappen ha vinto oggi, domenica 3 settembre, il Gran Premio d'Italia di F1 sul tracciato di Monza. Nel Tempio della velocità è doppietta Red Bull con Sergio Perez in seconda posizione. Verstappen ha centrato la decima vittoria consecutiva, un nuovo record. Il suo terzo titolo mondiale è sempre più vicino.

“Non avrei mai creduto fosse possibile vincere 10 gare consecutive. Oggi me l’hanno fatta sudare”, ha detto l'olandese per commentare questo ennesimo trionfo con cui ha scritto una pagina di storia della F1.

Sainz può festeggiare un podio meritato, in un weekend dove ha tenuto alto il nome della Ferrari. Venerdì ha messo a tempo il miglior tempo nelle libere, sabato ha centrato la pole position, in gara ha conservato il primo posto per i primi 15 giri, poi si è dovuto arrendere anche allo strapotere Red Bull, cedendo la piazza d'onore a Perez. Libero di duellare ha avuto la meglio su Leclerc.

I due Ferraristi questa settimana sono riusciti a fare meglio delle Mercedes di Russell e Hamilton, quinto e sesto, della Williams di Albon, settimo, autore di un'ottima due giorni, di Lando Norris (McLaren), ottavo, di Fernando Alonso (Aston Martin), nono e di Valtteri Bottas (Alfa Romeo), decimo.

"E'' stata molto dura, non poteva essere più difficile. Abbiamo spinto al massimo per tenere le Red Bull dietro, ho consumato tanto le gomme posteriori. Alla fine ne ho pagato un po' il prezzo, ho fatto tutto quello che potevo per difendermi. Alla fine ho portato la macchina al terzo posto ma è stata dura". Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo il terzo posto nel Gp d'Italia. La battaglia con Leclerc "è stata dura, molto agonistica, è sempre un piacere combattere con Charles quando c'è la possibilità. E' un grande pilota, ci siamo divertiti tanto oggi in pista - ha concluso lo spagnolo - Ora dobbiamo continuare a lavorare su passo, sulla comprensione delle gomme. Era palese che noi consumassimo di più ma rispetto all'Olanda abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Siamo stati i migliori tra gli 'altri', che è un buon risultato considerando le circostanze", ha commentato Carlos Sainz.

I tifosi Ferrari possono essere soddisfatti di questo podio di Sainz e del quarto posto di Leclerc in un'edizione del Gran Premio d'Italia in cui non hanno fatto mai mancare il loro sostegno alla Scuderia e ai suoi piloti. Prossimo appuntamento domenica 17 settembre per il Gran Premio di Singapore.

F1, Gp Italia Monza: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) George Russell (Mercedes)

6) Lewis Hamilton (Mercedes)

7) Alexander Albon (Williams)

8) Lando Norris (McLaren)

9) Fernando Alonso (Aston Martin)

10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11) Logan Sargeant (Williams)

12) Oscar Piastri (McLaren)

13) Liam Lawson (AlphaTauri)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16) Pierre Gasly (Alpine)

17) Nico Hulkenberg (Haas)

18) Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)