Verstappen sbanca Las Vegas: 53 vittorie come Vettel, Leclerc 2° con sorpasso magico su Perez 3°

Max Verstappen vince il bellissimo Gp di Las Vegas, centrando la 18esima vittoria in stagione, la sesta consecutiva in America. Su questo tracciato inedito, nella corsa notturna che si snoda tra luoghi iconografici della "Città del Peccato", come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian, l'olandese conquista la vittoria numero 53 in carriera, eguagliando un mito della F1 recente, Sebastian Vettel.

Secondo posto per Charles Leclerc (Ferrari), che all'ultima curva supera con una magia Sergio Perez (Red Bull), terzo, che può in parte consolarsi con il secondo posto matematico nella classifica piloti. La Ferrari, grazie anche al sesto posto di Carlos Sainz, guadagna, invece, 16 punti nel Mondiale Costruttori sulla Mercedes e ora la scuderia del team principal Toto Wolff ha solo 4 punti in più rispetto alla Rossa di Frederic Vasseur.

Resta qualche rammarico per la penalità che Sainz ha dovuto scontare oggi in gara, 10 posizioni in griglia per aver dovuto sostituire la batteria, dopo un contatto fortuito con un tombino. La federazione ha applicato il regolamento, senza concedere nessuna attenuante a un'evidente sfortuna ai danni del pilota.

La gara a Las Vegas non è stata solo glamour, anche se erano tantissimi i vip presenti. Tra questi Zlatan Ibrahimovic, Usain Bolt, Paris Hilton, Patrick Dempsey e Gordom Ramsey. SuperMax oggi, domenica 19 novembre, ha dovuto lottare per battere la concorrenza. Al via ha allargato per portare fuori traiettoria Leclerc e per questo ha rimediato una penalità di5". Cambiate le gomme e messe le hard, quando la gara è ripartita dopo la safety-car ha messo nel mirino il compagno di team Perez e Leclerc, andando a sbancare Las Vegas. Quando la doppietta Red Bull sembrava servita l'invenzione di Leclerc che si prende un gran bel podio.

Domenica prossima, 26 novembre, il gran finale di questa stagione. Si correrà il Gp d'Abu Dhabi, a Yas Marina.

Ordine d'arrivo GP di Las Vegas:

1) Verstappen

2) Leclerc

3) Perez

4) Ocon

5) Stroll

6) Sainz

7) Hamilton

8) Russell

9) Alonso

10. Piastri