F1, Verstappen vince il Gp del Messico: 51 vittorie come Alain Prost, Leclerc 3° 

Max Verstappen vince anche il Gran Premio del Messico. Il tre volte campione del mondo con un'altra gara magistrale eguaglia, all'età di 26 anni, Alain Prost a quota 51 vittorie. L'inno austriaco risuona nuovamente, anche all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, per celebrare il 16esimo centro stagionale del pilota olandese della Red Bull, sempre più Cannabile.

Oggi, domenica 29 ottobre, SuperMax si è mostrato subito tale in partenza, quando, sfruttando un varco si è infilato tra le due Ferrari, che partivano in prima fila ed è andato a girare in testa alla prima curva. La prima posizione riuscirà a mantenerla fino alla bandiera a scacchi, gestendo con abilità anche una seconda partenza da fermo, resasi necessaria per l'incidente occorso a Kevin Magnussen (Haas) che al 33esimo giro va a sbattere violentemente contro le barriere.

Lewis Hamilton (Mercedes) chiude in seconda posizione, dopo aver superato in pista Leclerc, al 39esimo giro. Il pilota monegasco al via è coinvolto in un incidente di gara con il messicano Sergio Perez che mette subito fuori causa l'idolo di casa.

Carlos Sainz (Ferrari) chiude quarto e porta punti utili alla Rossa nella lotta per il secondo posto nel Mondiali Costruttori. Straordinario quinto Lando Norris (McLaren), che partiva in fondo alla griglia e nel finale ha la meglio su Russell (Mercedes), sesto. Da incorniciare anche la gara di Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), settimo, Oscar Piastri (McLaren), ottavo, Alexander Albon (Williams), nono ed Esteban Ocon (Alpine), decimo.

Nella classifica piloti Hamilton si avvicina a Perez, portandosi a soli 20 punti dal pilota messicano, secondo in classifica. La Mercedes, nel campionato costruttori, è seconda con 22 punti di vantaggio sulla Ferrari. Prossimo appuntamento domenica 5 novembre: a Interlagos si corre il Gran Premio del Brasile.

F1, Gp Messico: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lewis Hamilton (Mercedes) – Autore del giro veloce

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Carlos Sainz (Ferrari)

5) Lando Norris (McLaren)

6) George Russell (Mercedes)

7) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

8) Oscar Piastri (McLaren)

9) Alexander Albon (Williams)

10) Esteban Ocon (Alpine)

11) Pierre Gasly (Alpine)

12) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13) Nico Hulkenberg (Haas)

14) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16) Logan Sargeant (Williams)

Ritirati

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Kevin Magnussen (Alfa Romeo)

Sergio Perez (Red Bull)