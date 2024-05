F1 oggi Gp Miami: gli orari e dove vederlo in diretta tv e in differita (Sky, Tv8 e Now)

Torna la Formula 1 nel weekend con il Gran Premio di Miami. In Florida si corre la sesta gara della stagione e ci sarà anche il secondo appuntamento con la Sprint Race.

Max Verstappen nel Gran Premio precedente, in Cina, ha conquistato il suo quarto successo stagionale, il primo a Shanghai. Il tre volte campione del mondo è saldamente al comando con 110 punti e anche la seconda posizione è occupato dall'altro pilota Red Bull, Sergio Perez, a quota 85. Seguono le Ferrari di Leclerc, a 76 punti e Sainz a 69, seguite dalle McLaren di Norris, 58 e Piastri, 38.

Decisamente deludente l'avvio di stagione della Mercedes che è settima con Russell, a 33 punti e nona con Hamilton a 19. Ottavo Fernando Alonso che ha conquistato 31 punti al volante della sua Aston Martin. La Red Bull è al comando della Classifica Costruttori con 195 punti, la Ferrari è seconda a 151, terza la McLaren a 96, quarta la Mercedes a 52.

Sul tracciato di Miami, caratterizzato da un rettilineo di 5.412 metri e ben 19 curve, i piloti, in gara, domenica 5 maggio, si sfideranno sulla distanza di 308,370 km. Sabato 4 maggio è in programma anche la Sprint Race, la seconda di quest'anno e dovranno percorrere 19 giri.

F1, Gp Miami 2024:dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento in calendario del Mondiale di F1 2024, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, in streaming su NOW e SkyGo. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche della Sprint e la Sprint Race, mentre la gara sarà trasmessa in differita.

Venerdì 3 maggio

Diretta (Sky Sport, SkyGo, Now)

Sprint Shootout: ore 22:30 (ora italiana)

Sabato 4 maggio

Sprint Race: ore 18 (diretta disponibile anche in chiaro su TV8)

Qualifiche: ore 22

Domenica 5 maggio

Gara: ore 22

Differita, Programmazione TV8

Sabato 4 maggio

Qualifiche: ore 23:30

Domenica 5 maggio