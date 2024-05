A Miami vince Norris: l'inglese fa festa per la prima vittoria in F1, Verstappen 2°, Leclerc 3°

Lando Norris vince il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2024. L'inglese oggi, domenica 5 maggio, conquista così la sua prima vittoria in F1, dopo una gara consistente, dove dimostra velocità e prontezza, sfruttando alla grande l'occasione che gli si presenta quando, a metà gara, entra la safety-car.

In quel momento l'inglese della McLaren è al comando, cambia le gomme e alla ripartenza si tiene dietro Max Verstappen che non riuscirà più a impensierirlo.

L'olandese della Red Bull, dopo la sesta pole position su sei, deve accontentarsi della seconda posizione, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc, che completa il podio e Carlos Sainz, che chiude quarto dopo aver avuto la meglio in un duello sull'altra McLaren di Piastri. L'australiano della McLaren, anche lui protagonista, a ulteriore conferma della crescita della monoposto del team di Woking, nella bagarre con lo spagnolo della Ferrari danneggia la sua ala anteriore e chiude così fuori dai punti.

Quinta piazza per Sergio Perez (Red Bull). Il messicano, dopo aver rischiato al via un clamoroso incidente sbagliando la misura della staccata, riesce a conquistare punti utili per sè e per la sua squadra. Ottimo sesto Hamilton che, in un momento di difficoltà della Mercedes, disputa la sua miglior gara stagionale, lottando con tenacia. Buon settimo Tsunoda (Racing Bulls), davanti alla Mercedes di Russell (Mercedes), ottavo e Alonso (Aston Martin), nono, che riesce ad avere la meglio sul suo mai amato ex-compagno di squadra in Alpine, Esteban Ocon.

F1, Gp Miami: il primo successo di Lando Norris

"Che gara, l'ho aspettata da tanto tempo quindi sono felicissimo per tutto il mio team e finalmente gli ho portato qualcosa. Da venerdì sapevamo di avere il passo, la strategia ha dato i suoi frutti. Sono davvero fiero, tante persone mi hanno aiutato nel corso degli anni, ho commesso qualche errore nel corso degli anni, ma oggi sono riuscito a mettere tutti insieme. Questa vittoria è per loro e la ricorderò per sempre", ha detto Norris, intervistato dal connazionale Jenson Button, al termine del Gp di Miami.

Lando Norris, 24 anni, cresciuto con il mito di Valentino Rossi, si gode il suo primo successo in Formula 1 e regala anche il primo successo da team principal ad Andrea Stella. A Miami suona l'inno inglese, "God Save The King", tutti i piloti si congratulano con il vincitore a cui mancava un successo, un riconoscimento che meritava da tempo.

Verstappen è saldamente al comando del Mondiale, ma gli avversari stanno sviluppando le loro monoposto. La McLaren cresce, come la Ferrari che a Imola, tra due settimane, porterà un consistente pacchetto di aggiornamenti. I tifosi già sognano, in un circuito vicinissimo al tutto esaurito, una grande domenica per la Rossa di Maranello.

F1, Gp Miami: l'ordine d'arrivo

1) Lando Norris (McLaren)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Carlos Sainz (Ferrari)

5) Sergio Perez (Red Bull)

6) Lewis Hamilton (Mercedes)

7) Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

8) George Russell (Mercedes)

9) Fernando Alonso (Aston Martin)

10) Esteban Ocon (Alpine)

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Pierre Gasly (Alpine)

13) Oscar Piastri (McLaren)

14) Guanyu Zhou (Sauber)

15) Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

16) Valtteri Bottas (Sauber)

17) Lance Stroll (Aston Martin)

18) Kevin Magnussen (Haas)

19) Alexander Albon (Williams)

20) Logan Sargeant (Williams)