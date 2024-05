Max Verstappen trionfa nella Sprint Race del Gp di Miami: Leclerc 2° per la Ferrari

Max Verstappen (Red Bull) ha trionfato nella gara sprint del Gran Premio di Miami di F1. Oggi, sabato 4 maggio, il pilota olandese, leader del Mondiale, partendo dalla pole, è rimasto davanti dall'inizio alla fine.

Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che è partito dalla prima fila e ha cercato di sorprendere il vincitore con un buono scatto al via. Terza l'altra Red Bull del messicano Sergio Perez, che ha chiuso davanti all'ottimo quarto, Daniel Ricciardo (Racing Bulls), che ha conquistato i suoi primi punti stagionali al termine di una prova maiuscola, riuscendo a tenere alle sue spalle Carlos Sainz Jr, quinto.

Completano l'elenco dei piloti a punti in questa seconda sprint race della stagione Oscar Piastri (McLaren), sesto, Nico Hulkenberg (Haas), settimo e Yuki Tsunoda (Racing Bulls), ottavo.

Lewis Hamilton (Mercedes), che aveva tagliato il traguardo davanti al giapponese della Racing Bulls, è stato penalizzato e retrocesso in 16esima posizione. Anche Kevin Magnussen, che ha a lungo duellato con Hamilton difendendosi in ogni modo, andando oltre il regolamento, è stato penalizzato dalla giuria.

Lando Norris (McLaren) è stato costretto al ritiro dopo la partenza per un contatto con Fernando Alonso (Aston Martin), che ha poi chiuso soltanto 17esimo.

La Sprint Race del Gran Premio di Miami indica Max Verstappen (Red Bull) come grande favorito per la vittoria della gara. Charles Leclerc e Carlos Sainz, però, proveranno a sorprenderlo. Importantissime le qualifiche che decideranno la griglia di partenza che sono in programma stasera alle ore 22.