F1 Gp Monaco 2024, gli orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Weekend entusiasmante per gli appassionati di Formula 1. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si corre il Gran Premio di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale di F1.

Gara di casa per Charles Leclerc, il pilota monegasco della Ferrari che grazie al terzo posto nel Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola è salito al secondo posto nella classifica piloti con 113 punti, 48 da recuperare su Max Verstappen e ora vuole rompere il tabù visto che non è mai salito sul podio nella gara di casa. Frederic Vasseur vuole riportare al successo la Rossa che non trionfa nel Principato dal 2017 con Sebastian Vettel.

Max Verstappen (Red Bull), tre volte campione del mondo, arriva nel Principato da favorito, visto le sette pole che ha realizzato sinora in questa stagione, ma nelle ultime gare la sua maccchina è sembrata attaccabile dalla concorrenza, Ferrari e McLaren, in grande crescita con Norris a quota 101 punti, vicinissimo all'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, a quota 107.

Sarà un appuntamento tutto da seguire, fin dalle prove libere, visto che sono decisive per trovare l'assetto migliore in vista di una qualifica che è spesso decisiva visto la grande difficoltà di sorpassare nei 78 giri (260,286 km) di una gara su un tracciato che misura 3.337 metri e ha un totale di 19 curve.

Carlos Sainz (Ferrari), a 93 punti, dopo aver respinto la corte dell'Audi, sperando di accasarsi in Mercedes o Red Bull, sta ora ufficialmente trattando con la Williams in vista del 2025 quando in Ferrari arriverà al suo posto Lewis Hamilton. Prende quota anche la voce di un possibile esordio di Kimi Antonelli con la Mercedes già nella prossima stagione.

Tutti attendono di sapere dove sarà il prossimo anno Adrian Newey, il mago dell'aerodinamica che ha lasciato la Red Bull, diventando l'oggetto del desiderio di tutti i team.

F1, Gp Monaco 2024: dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Monaco 2024 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, in streaming su NOW e SkyGo e in differita su TV8.

Gp Montecarlo 2024 - Diretta (Sky Sport, SkyGo, Now)

Venerdì 24 maggio

Prove libere 1: ore 13:30

Prove libere 2: ore 17

Sabato 25 maggio

Prove libere 3: 12:30

Qualifiche: 16:00

Domenica 26 maggio

Gara: 15

Programmazione TV8 - Differita