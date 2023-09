F1 oggi qualifiche Gp Monza: dove vederle in diretta tv (Sky, Now e Tv8)

Giornata da non perdere per gli appassionati di F1. Oggi, sabato 2 settembre, all'Autodromo Nazionale di Monza si disputano le prove ufficiali del Gran Premio d'Italia, la quattordicesima prova del Mondiale di F1. La Ferrari è chiamata al riscatto dopo la deludente prova offerta a Zandvoort.

Favorito per il successo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen, che, dopo l'ennesimo dominio nella corsa di casa, in Brianza andrà a caccia della decima vittoria consecutiva, risultato che gli permetterebbe di superare il record di Sebastian Vettel.

L'ultimo turno di prove libere è in programma alle ore 12.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, Sky Go e NOW. Le qualifiche, in programma alle ore 16, oltre che sul canale a pagamento, saranno dispobibili anche in chiaro su TV8.

F1, Gp Monza: gli orari delle qualifiche in tv