F1, Gp Olanda: Verstappen in pole a Zandvoort, Ferrari indietro: Sainz 6°, Leclerc 9°

Max Verstappen (Red Bull) scatterà in pole position nel Gran Premio d'Olanda. Oggi, sabato 26 agosto, l'olandese della Red Bull, dominatore del campionato, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'10"567, mandando in delirio la folla di connazionali giunti a Zandvoort.

Domani, domenica 27 agosto, in quella che sarà la prima gara del campionato di F1 2023 dopo la pausa estiva, SuperMax avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris (McLaren). Seconda fila per Russell (Mercedes) e Albon (Williams), terza per Alonso (Aston Martin) e Sainz (Ferrari), sesto. Soltanto nono Charles Leclerc, in quinta fila davanti a Sargeant (Williams).

Le Ferrari dovranno quindi inventare una gara di rimonta nella corsa che precede quella di domenica 3 settembre, l'attesissimo Gp d'Italia sul tracciato di Monza.

F1, Gp Olanda: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lando Norris (McLaren)

3) George Russell (Mercedes)

4) Alexander Albon (Williams)

5) Fernando Alonso (Aston Martin)

6) Carlos Sainz (Ferrari)

7) Sergio Perez (Red Bull)

8) Oscar Piastri (McLaren)

9) Charles Leclerc (Ferrari)

10) Logan Sargeant (Williams)

11) Lance Stroll (Aston Martin)

12) Pierre Gasly (Alpine)

13) Lewis Hamilton (Mercedes)

14) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15) Nico Hulkenberg (Haas)

16) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17) Esteban Ocon (Alpine)

18) Kevin Magnussen (Haas)

19) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20) Liam Lawson (AlphaTauri)