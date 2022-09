Max Verstappen trionfa in Olanda, bis Mondiale sempre più vicino

Max Verstappen non delude le aspettative degli olandesi. Il campione del mondo in carica, al volante della sua Red Bull, vince per il secondo anno consecutivo il Gran Premio d’Olanda, la quindicesima prova del Mondiale di F1.

Il campione orange gestisce con autorità tutte le fasi della corsa sul tortuoso tracciato di Zandvoort e ottiene una vittoria meritata, in un weekend in cui ha messo a segno anche la pole e il giro veloce, ottenendo il quarto centro consecutivo, il decimo stagionale.

F1, Gp Olanda: Verstappen vince, Russell 2°, Leclerc 3°

Al suo fianco sul podio, in secondo posizione, si piazza George Russell (Mercedes), che ha chiuso davanti a Charles Leclerc (Ferrari). La corsa si è decisa dopo la safety-car entrata al 55esimo giro per rimuovere la vettura di Bottas (Alfa Romeo), tradito dall'affidabilità della sua power-unit Ferrari.

Alla ripartenza Hamilton, che montava gomme medie, è stato facilmente scavalcato da Verstappen e dal compagno di squadra George Russell. Il giovane inglese non ha pensato minimamente a proteggere le spalle al sette volte campione del mondo ed è andato a prendersi una meritata soddisfazione personale. Piombato in un déjà-vu in stile Abu-Dhabi, Lewis è stato facile preda anche di Leclerc, che è così riuscito a riportare una Ferrari sino a quel punto balbettante sul podio.

Sainz ha tagliato il traguardo in quinta posizione, ma è stato penalizzato per un rifornimento non-sicuro in regime di safety-car con 5 secondi. Perez (Red Bull) ha così chiuso quinto, Alonso (Alpine), sesto, Norris (McLaren), settimo, Sainz, ottavo, Ocon (Alpine), nono, Stroll (Aston Martin), decimo.

F1, Gp Olanda: Tsunoda e il problema con le cinture

Molto discusso l'episodio che ha coinvolto Tsunoda. Il giapponese dell'Alpha Tauri si è fermato al giro 44 facendo entrare in pista una virtual safety-car che ha di fatto vanificato la strategia Mercedes di una sola sosta. Dopo la sosta si era lamentato via radio perchè secondo lui le gomme non erano fissate, poi aveva parcheggiato in curva 3, provocando le bandiere gialle. Quando ha saputo dal suo ingegnere che le gomme erano in realtà fissate è ripartito lentamente.

Al termine della corsa il pilota nipponico ha spiegato così quanto occorsogli: ‘’Sono rientrato ai box per montare una gomma nuova e abbiamo visto chiaramente il problema nei dati e per questo ci siamo fermati. Le cinture erano slacciate? No, erano allacciate, ma un pochino larghe’’. Nessuno potrà mai verificare quanto fossero larghe e soprattutto se fossero slacciate. Con questa ‘opportuna’ dichiarazione è stata evitata ogni sanzione.

Max Verstappen vince il Gran Premio d’Olanda e sul podio con Russell torna una Mercedes decisamente più vicina nella lotta per la vittoria. La Ferrari domenica 11 settembre giocherà in casa e l’autodromo di Monza festeggerà i suoi primi 100 anni. I tifosi del Cavallino nel Gran Premio d’Italia sono pronti a sostenere come sempre la Rossa.

F1, Gp Olanda: l'ordine d'arrivo

1. Verstappen (Red Bull) 72 giri in 1h36'42"773 (media 190.204 km/h)

2. Russell (Mercedes) a 4"

3. Leclerc (Ferrari) a 10"9

4. Hamilton (Mercedes) a 13"

5. Perez (Red Bull) a 18"1

6. Alonso (Alpine) a 18"7

7. Norris (McLaren) a 19"3

8. Sainz (Ferrari) a 20"9

9. Ocon (Alpine) a 21"1

10. Stroll (Aston Martin) a 22"4

11. Gasly (AlphaTauri) a 27"

12. Albon (Williams) a 30"3

13. Schumacher (Haas) a 32"9

14. Vettel (Aston Martin) a 36"

15. Magnussen (Haas) a 36"8

16. Zhou (Alfa Romeo) a 37"3

17. Ricciardo (McLaren) a 37"7

18. Latifi (Williams) a 1 giro

19. Bottas (Alfa Romeo) rit.

20. Tsunoda (AlphaTauri) rit.

Giro veloce: Verstappen (Red Bull) 1'13"652 al 62°

F1, la classifica piloti dopo il Gp d'Olanda

1. Verstappen (Ola) punti 310

2. Leclerc (Mon) 201

3. Perez (Mes) 201

4. Russell (GB) 188

5. Sainz (Spa) 175

6. Hamilton (GB) 158

7. Norris (GB) 82

8. Ocon (Fra) 66

9. Alonso (Spa) 59

10. Bottas (Fin) 46

F1, la classifica costruttori dopo il Gp d'Olanda

1. Red Bull 511

2. Ferrari 376

3. Mercedes 346

4. Alpine 125

5. McLaren 101.