Il Gp del Qatar entra in calendario: gli appuntamenti fino a fine stagione

Il Gran Premio del Qatar entra prepotentemente nel calendario della F1. Dal 19 al 21 novembre prossimo, infatti, si correrà a Losail per la prima volta. Il circuito nel deserto qatariota farà da scenario al 20esimo evento della stagione 2021. Non sarà un unicum. L'accordo ufficializzato oggi, in data 30 settembre, prevede un contratto di 10 anni per ospitare la F1 dal 2023.

Il tracciato di Losail è un nome famigliare per gli amanti dei motori. Dal 2004, infatti, la MotoGp è sbarcata nel deserto e negli ultimi anni il Motomondiale è sempre iniziato con l’affascinante Gp che si disputa in notturna.

F1, Gp Qatar: a novembre si corre a Losail

L’inserimento nel calendario 2021 di F1 del Gran Premio del Qatar ha permesso agli organizzatori del campionato di aggiungere un terzo evento alle due gare già programmate in Medio Oriente nella parte conclusiva della stagione.

Dopo il Gran Premio del Qatar (19-21 novembre), il Circus della F1 farà rotta verso l'Arabia Saudita dove dal 3 al 5 dicembre si disputerà la prima edizione del Gp, per poi andare a concludere la stagione a Abu Dhabi, dal 10 al 12 dicembre.

A dicembre del 2022 in Qatar si disputeranno i Mondiali di calcio. Grazie a questo accordo gli organizzatori della F1 porteranno in questo Paese la massima categoria dell'automobilismo per molto tempo. Proprio per questo sono previsti in un futuro prossimo nuovi dettagli sulla location dal 2023.

F1 2021: il calendario aggiornato