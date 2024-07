Russell in pole a Silverstone davanti a Hamilton e Norris: show inglese nelle qualifiche di Silverstone, indietro le Ferrari

Brillano i piloti inglesi nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna sulla pista di Silverstone. Oggi, sabato 6 luglio, George Russell (Mercedes) si è preso la pole position, la terza in carriera, davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e a Lando Norris (Mercedes), terzo.

La Mercedes sta crescendo, la McLaren si conferma competitiva e la Red Bull non è più l'astronave di qualche tempo fa. La Ferrari, invece, fa ancora fatica.

F1, Gp Silverstone 2024: Ferrari indietro sulla griglia

Versappen (Red Bull) è soltanto in quarta posizione, ancora più lontane le Ferrari con Sainz settimo e Leclerc 11esimo. In una qualifica caratterizzata da un meteo 'ballerino' Verstappen ha rischiato di essere eliminato in Q1, quando la pista bagnata andava asciugandosi.

Alle spalle dell'olandese si è piazzato Oscar Piastri (McLaren), davanti a Hulkenberg (Haas), sesto, che con un motore Ferrari si è piazzato davanti a entrambe le Rosse Sainz, settimo e Leclerc, 11esimo, saranno chiamati a un'altra rimonta.

Domani, il Gran Premio d'Inghilterra, a Silverstone, che scatterà alle ore 16.

F1, Gp Gran Bretagna: la griglia di partenza

1) George Russell (Mercedes)

2) Lewis Hamilton (Mercedes)

3) Lando Norris (McLaren)

4) Max Verstappen (Red Bull)

5) Oscar Piastri (McLaren)

6) Nico Hulkenberg (Haas)

7) Carlos Sainz (Ferrari)

8) Lance Stroll (Aston Martin)

9) Alexander Albon (Williams)

10) Fernando Alonso (Aston Martin)

11) Charles Leclerc (Ferrari)

12) Logan Sargeant (Williams)

13) Yuki Tsunoda (RB)

14) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

15) Daniel Ricciardo (RB)

16) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Esteban Ocon (Alpine)

19) Sergio Perez (Red Bull)

20) Pierre Gasly (Alpine)