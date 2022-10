Charles Leclerc in pole a Singapore, Verstappen senza benzina partirà 8°

Charles Leclerc conquista oggi, sabato 1 ottobre, la pole position nel Gran Premio di Singapore: il pilota monegasco della Ferrari centra il miglior tempo in condizioni di pista umida-ascitta e partirà davanti a tutti per la nona volta in questa stagione. Al suo fianco, in prima fila, nella gara in notturna sul tracciato di Marina Bay che partirà domani, domenica 2 ottobre, alle 15 ora italiana, ci sarà la Red Bull di Sergio Perez.

Seconda fila per Hamilton (Mercedes), terzo, che precede Carlos Sainz (Ferrari), quarto. I primi piloti sono racchiusi in soli 55 millesimi, la sfida per la vittoria si annuncia incerta e avvincente.

La Ferrari conferma dunque le sue possibilità di vittoria di cui era accreditata alla vigilia. Deludente la prova in qualifica di Max Verstappen che nel giro decisivo ha rallentato dato che stava per finire la benzina.

La corsa, però, sarà lunga e tutt'altro che scontata con la pioggia in agguato e le safety-car pronte a intervenire. Gli strateghi delle varie squadre dovranno essere bravi almeno quanto i piloti in pista.



F1, Gp Singapore: la griglia di partenza

1 Charles Leclerc Ferrari 1:49.412

2 Sergio Perez Red Bull Racing +0.022

3 Lewis Hamilton Mercedes +0.054

4 Carlos Sainz Ferrari +0.171

5 Fernando Alonso Alpine +0.554

6 Lando Norris McLaren +1.172

7 Pierre Gasly AlphaTauri +1.799

8 Max Verstappen Red Bull Racing +1.983

9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +2.161

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri +2.571

11 George Russell Mercedes

12 Lance Stroll Aston Martin

13 Mick Schumacher Haas F1 Team

14 Sebastian Vettel Aston Martin

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo

16 Valtteri Bottas Alfa Romeo

17 Daniel Ricciardo McLaren

18 Esteban Ocon Alpine

19 Alexander Albon Williams

20 Nicholas Latifi Williams