F1 Gp Singapore 2023: gli orari e dove vederlo in diretta (Sky, Now e Tv8)

Torna nel weekend la F1. Domenica 17 settembre si corre il Gp di Singapore, il 15esimo appuntamento del Mondiale di F1 2023. Sarà battaglia sul tracciato cittadino di Marina Bay dove il favorito d'obbligo è Max Verstappen. L'olandese, lanciatissimo verso il suo terzo titolo iridato, si presenta da leader incontrastato della classifica con 12 vittorie di cui dieci consecutive. La Red Bull, altrettanto egemone nella classifica Costruttori, ha vinto 12 gare, 2 con il messicano Sergio Perez. La concorrenza riuscirà in questa gara a fermare la striscia di vittorie di SuperMax?

La Ferrari spera di ripartire dai progressi mostrati a Monza dove Carlos Sainz è tornato sul podio, duellando con Leclerc, quarto. Ci si aspetta che siano competitive anche Mercedes, Aston Martin e McLaren. Vedremo se le dichiarazioni di Verstappen, che alla vigilia ha dichiarato che a Singapore la sua Red Bull avrà meno vantaggio rispetto ad altri tracciati saranno reali o saranno soltanto un bluff.

F1, Gp Singapore: gli orari in tv

Il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta per gli abbonati da Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. TV8 manderà in onda le qualifiche e la gara in differita.

Orari diretta (Sky Sport, SkyGo e Now)

Venerdì 15 settembre

ore 11:30-12:30: prove libere 1

ore 15-16: prove libere 2

Sabato 16 settembre

ore 11:30-12:30: prove libere 3

ore 15-16: qualifiche

Domenica 17 settembre

ore 14: gara

Orari differita (TV8)

Sabato 16 settembre

ore 19: qualifiche

Domenica 17 settembre