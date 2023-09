Sainz in pole con la Ferrari a Singapore, Leclerc 3°: Verstappen 11esimo

Vola la Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore. Oggi, sabato 16 settembre, la Rossa ha conquistato la pole position con Carlos Sainz, che bissa il miglior tempo delle prove ufficiali di Monza. Secondo tempo per la Mercedes di Russell, che precede di soli 7 millesimi Charles Leclerc, terzo.

Domani, domenica 17 settembre, il team del Cavallino, su un tracciato dove i sorpassi sono particolarmente difficili, avrà una grandissima occasione per centrare la prima vittoria della stagione. Entrambe le Red Bull, infatti, sono fuori dalla top-ten. Max Verstappen, che ha vinto 10 gare consecutive e 12 in questa stagione, è 11esimo, eliminato in Q2 da Liam Lawson, che al debutto al volante dell'Alpha Tauri ha battuto il dominatore della stagione. Eliminato in Q2 anche Sergio Perez in quella che diventa la peggior qualifica della Red Bull dal Gp di Russia del 2019.

Completa la seconda fila Norris (McLaren), quarto, in terza fila Hamilton (Mercedes), quinto e Magnussen (Haas), sesto, quarta fila per Alonso (Aston Martin), settimo e Ocon (Alpine), ottavo, quinta fila per Hulkenberg (Haas), nono e Lawson (Alpha Tauri), decimo. Sarà una gara da non perdere.

F1, Gp Singapore: la griglia di partenza

1) Carlos Sainz (Ferrari)

2) George Russell (Mercedes)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Lando Norris (McLaren)

5) Lewis Hamilton (Mercedes)

6) Kevin Magnussen (Haas)

7) Fernando Alonso (Aston Martin)

8) Esteban Ocon (Alpine)

9) Nico Hulkenberg (Haas)

10) Liam Lawson (AlphaTauri)

11) Max Verstappen (Red Bull)

12) Pierre Gasly (Alpine)

13) Sergio Perez (Red Bull)

14) Alexander Albon (Williams)

15) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17) Oscar Piastri (McLaren)

18) Logan Sargeant (Williams)

19) Guanyu Zjou (Alfa Romeo)

20) Lance Stroll (Aston Martin)