F1 Gp Spagna 2024, gli orari di qualifiche e gare: dove vederle in diretta e in differita (Sky, Tv8 e Now)

Ritorna nel weekend la F1 con il Gran Premio di Spagna, a Barcellona, sul tracciato del Montmelò. Max Verstappen (Red Bull), vincitore in Canada, presenta da leader al decimo appuntamento della stagione con 194 punti, +56 su Leclerc che è a 138. Il pilota monegasco della Ferrari dopo la vittoria in casa nel Principato è stato costretto al ritiro nell'ultimo Gp in Canada.

Stessa sorte è toccata al compagno di team lo spagnolo Carlos Sainz, quanto in classifica con 108 punti, davanti all'altro pilota Red Bull, il messicano Sergio Perez, 107, che si è ritirato anche lui a Montreal e deve anche scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza per aver continuato a circolare con la vettura danneggiata.

In Spagna, su una pista che evidenzia pregi e difetti delle monoposto, saranno osservate speciali le McLaren che hanno ottenuto ottimi risultati in questa stagione e la Mercedes che tra i Big è il team in maggior affanno.

Lando Norrris, che a Miami ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera, è terzo con 131 punti, mentre il compagno di team Oscar Piastri (McLaren) è sesto a quota 81.

George Russell e Lewis Hamilton, dopo il terzo e il quarto posto di Montreal, il loro miglior risultato stagionale, sperano di ottenere altri punti preziosi anche se molto difficilmente potranno contare su una gara anomala, condizionata da meteo, strategie e ritiri, come quella canadese.

Nel campionato costruttori la Red Bull è al comando con 301 punti, davanti a Ferrari a 252, McLaren a 212, Mercedes a 124.

F1, Gp Spagna 2024: dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Spagna 2024 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà in differita in chiaro le qualifiche e il Gp.

Venerdì 21 giugno, diretta su Sky (streaming su Now)

13:30: Prove Libere 1

17:00: Prove Libere 2

Sabato 22 giugno, diretta su Sky

12:30: Prove Libere 3

16:00: Qualifiche

Differita su Tv8

18.30: Qualifiche

Domenica 23 giugno, diretta su Sky

15:00: gara F1

Differita su Tv8