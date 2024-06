Norris in pole davanti a Verstappen nel Gp di Spagna, le Ferrari solo in terza fila

Norris vola in pole position nel Gran Premio di Spagna con la McLaren, Verstappen per una volta deve accontentarsi della seconda posizione, Hamilton protagonista di un'ottima qualifica che gli vale la terza casella di partenza grazie ad appena due millesimi di vantaggio sull'altra Mercedes, quella di Russell, quarto, che completa la seconda fila.

In una sessione di qualifica molto tirata sul tracciato di Montmelò, Barcellona, le Ferrari si devono accontentare della terza fila con la quinta posizione di Charles Leclerc e la sesta di Carlos Sainz. Le Rosse, però, hanno risparmiato un treno di gomme che potrebbe rivelarsi importante in chiave strategica.

Con Flavio Briatore, alla sua prima uscita da consulente, la Alpine piazza in settima posizione Gasly e in nona Ocon, portando entrambe le vetture in Q3. Deludente ottava piazza per Sergio Perez (Red Bull).

Oscar Piastri (McLaren) è soltanto decimo davanti a Fernando Alonso 11esimo con l'Aston Martin.

Questi i verdetti di oggi, sabato 22 giugno, delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, decima prova del Mondiale di F1 2024. Domani, domenica 23 giugno, sarà un Gran Premio di Spagna tutto da seguire.

F1, Gp Spagna: la griglia di partenza

1) Lando Norris (McLaren)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) George Russell (Mercedes)

5) Charles Leclerc (Ferrari)

6) Carlos Sainz (Ferrari)

7) Pierre Gasly (Alpine)

8) Esteban Ocon (Oscar Piastri)

9) Oscar Piastri (McLaren)

10) Fernando Alonso (Aston Martin)

11) Sergio Perez (Red Bull)

12) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

13) Nico Hulkenberg (Haas)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16) Kevin Magnussen (Haas)

17) Yuki Tsunoda (RB)

18) Daniel Ricciardo (RB)

19) Alexander Albon (Williams)

20) Logan Sargeant (Williams)



