F1, il Gp di Spagna si correrà a Madrid: la novità dal Mondiale 2026

Un nuovo tracciato cittadino farà parte del Mondiale di F1. Dal 2026 entrerà in calendario il Gp di Madrid. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi, martedì 23 gennaio. La pista avrà una lunghezza di 5,47 km e 20 curve , con un misto di curve lente, medie e veloci. I lunghi rettilinei favoriranno i sorpassi.

La capitale spagnola tornerà ad ospitare una corsa dopo molti anni. L'ultima gara 'madrilena', delle 9 che si corsero in F1, venne disputata nel 1981 e a vincere fu la Ferrari di Gilles Villeneuve. Il team di Maranello ottenne un altro successo prestigioso, nel 1974, con Niki Lauda.

Al momento non sembra in discussione il futuro del Gp a Barcellona sul tracciato del Montmelò e la Spagna potrebbe avere presto 2 gare in calendario.

Il nuovo Gran Premio di Spagna a Madrid, che ha firmato un accordo decennale con la Formula 1, sarà un grande affare dato che il Gp potrà ospitare 110.000 spettatori al giorno che saliranno fino a 140.000 alla metà del contratto che scadrà nel 2035.

"Vorrei ringraziare il team di Ifema Madrid, il governo regionale di Madrid e il sindaco della città per aver messo insieme una proposta fantastica. Incarna davvero la visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento di più giorni che offra il massimo valore per i fan e abbracci l'innovazione e la sostenibilità", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1.

Let’s go racing in Madrid!



Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨#F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT