Verstappen vince il Gp di Spagna davanti a Norris e Hamilton: Ferrari fuori dal podio

Alla fine vince nuovamente Max Verstappen. Anche oggi, domenica 23 giugno, a fare festa sul primo gradino del podio del Gran Premio di Spagna è il tre volte campione del mondo della Red Bull che sul tracciato di Montmelò conquista la sua settima vittoria stagionale. L'olandese, pur non avendo più la mostruosa monoposto delle passate stagioni, ottiene così un altro trionfo.

La sua abilità la mostra in tutto l'arco della gara, riuscendo a contenere Lando Norris (McLaren), che può avere qualche rimpianto soprattutto per la partenza, quando sia lui che Max, che si stavano marcando, sono stati sorpresi dalla Mercedes di George Russell che dalla quarta posizione si è preso momentaneamente il comando della corsa.

L'implacabile Verstappen è andato a riprendersi la testa nel giro di poche tornate con un sorpasso che si è rivelato decisivo. Domenica dolce per Lewis Hamilton (Mercedes), terzo, che ha avuto la meglio sul compagno di team arrivato quarto. Entrambe le Mercedes hanno fatto meglio di una Ferrari giù dal podio con entrambe le vetture che si è dovuta accontentare del quinto posto di Leclerc e del sesto di Sainz che a inizio gara aveva passato il monegasco con un sorpasso deciso e decisamente poco gradito dal suo compagno di team, che poi gli ha preso la posizione grazie ai pit-stop.

Settima posizione per Oscar Piastri (McLaren) che migliora il decimo tempo delle qualifiche. Buona la prima da consulente del team Alpine per Flavio Briatore con entrambe le vetture a punti, Gasly ottavo e Ocon, decimo. Soltanto nona l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, sempre più incolore.

Grazie a questa vittoria Max Verstappen allunga in classifica e con 219 punti ora ha 69 lunghezze di vantaggio su Norris, a 150 punti. Terzo Leclerc a 148, 116 per l'altro Ferrarista Sainz, 111 per Sergio Perez (Red Bull). Nella classifica costruttori la Red Bull è in testa con 330 punti, davanti alla Ferrari a 270, alla McLaren,a 237 e alla Mercedes a 151.

La F1 non si ferma. Prossimo appuntamento tra soli 7 giorni. Domenica 30 giugno si correrà il Gran Premio dell'Austria al Red Bull Ring.

F1, Gp Spagna: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lando Norris (McLaren), giro veloce

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) George Russell (Mercedes)

5) Charles Leclerc (Ferrari)

6) Carlos Sainz (Ferrari)

7) Oscar Piastri (McLaren)

8) Pierre Gasly (Alpine)

9) Sergio Perez (Red Bull)

10) Esteban Ocon (Alpine)

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Fernando Alonso (Aston Martin)

13) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Daniel Ricciardo (RB)

16) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Alexander Albon (Williams)

19) Yuki Tsunoda (RB)

20) Logan Sargeant (Williams)