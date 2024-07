Norris in pole, Piastri 2°: prima fila McLaren in Ungheria davanti a Verstappen 3°

La McLaren ruggisce nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Oggi, sabato 20 luglio, il team di Woking ha piazzato le vetture in prima fila. Lando Norris ha firmato la pole con il tempo di 1'15"227 e ha preceduto di appena 22 millesimi Oscar Piastri.

In questa sessione sono stati i più bravi su una pista resa particolarmente insidiosa perché umida a causa della pioggia. Due le bandiere rosse per gli incidenti di Perez, in Q1 e in Tsunoda, nelle fasi conclusive.

Domani, domenica 20 luglio, avranno una grande occasione se riusciranno a sfruttare la partenza con Max Verstappen (Red Bull) che dovrà invece inventarsi nuovamente qualcosa di degno della sua fama meritata di campione.

Anche le Ferrari con Carlos Sainz, quarto e Charles Leclerc, sesto, dovranno rimontare, proprio come Lewis Hamilton (Mercedes), quinto.

La McLaren ha una grande occasione soprattutto per il Mondiale Costruttori dove è terza a 295 punti, vicina alla Ferrari a 302 e pronta a recuperare terreno sulla Red Bull, a 373 che anche oggi deve fare i conti con Sergio Perez, autore di un altro errore, un'uscita di pista in cui è finito contro il muro danneggiando la vettura. Il messicano partirà soltanto 16esimo e l'ennesima "giornata-no" ha spinto i vertici del team di Milton Keynes che prenderanno una decisione su una sua eventuale sostituzione dopo la gara di Spa-Francorshamps. Non proprio un modo per andare in vacanza tranquillo.

Il Gran Premio d'Ungheria sarà una gara tutta da seguire. Il via alle ore 15.

F1, Gp Ungheria: la griglia di partenza

1) Lando Norris (McLaren)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Carlos Sainz (Ferrari)

5) Lewis Hamilton (Mercedes)

6) Charles Leclerc (Ferrari)

7)Fernando Alonso (Aston Martin)

8) Lance Stroll (Aston Martin)

9) Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

10) Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Valtteri Bottas (Alfa Sauber)

13) Alexander Albon (Williams)

14) Logan Sargeant (Williams)

15) Kevin Magnussen (Haas)

16) Sergio Perez (Red Bull)

17) George Russell (Mercedes)

18) Guanyou Zhou (Sauber)

19 Esteban Ocon (Alpine)

20 Pierre Gasly (Alpine)

