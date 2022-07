Prima pole in carriera per Russell: in Ungheria partirà davanti a Leclerc e Sainz, Verstappen 10°

Uno strepitoso George Russell conquista la pole position nal Gran Premio d'Ungheria, la tredicesima prova del Mondiale di F1. Il pilota britannico della Mercedes scatterà davanti a tutti domani, domenica 31 luglio, sulla pista dell'Hungaroring. In prima fila ci sarà Charles Leclerc (Ferrari), secondo, davanti al compagno di team Carlos Sainz (Ferrari), terzo.

F1, Gp Ungheria: Russel in pole davanti alle Ferrari, Verstappen 10°

"E' davvero una sensazione incredibile. Perché ieri ho avuto il peggior venerdì di stagione. Non so se la Mercedes è tornata, dobbiamo capire come abbiamo tirato fuori questo tempo. Ho qualche idea, ma vediamo. Oggi è stata una giornata speciale", ha commentato George Russell.

La Ferrari ha davanti a sè un'occasione da non perdere. Entrambe le Red Bull sono attardate: Verstsappen, a causa di un problema di potenza in Q3, partirà soltanto decimo, davanti al compagno di team Sergio Perez (Red Bull), eliminato già in Q2, che partirà 11esimo. Sarà una gara da non perdere: l'ultima prima della pausa estiva.

F1, Gp Ungheria: la griglia di partenza

1) George Russell (Mercedes)

2) Carlos Sainz (Ferrari)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Lando Norris (McLren)

5) Esteban Ocon (Alpine)

6) Fernando Alonso (Alpine)

7) Lewis Hamilton (Mercedes)

8) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9) Daniel Ricciardo (McLaren)

10) Max Verstappen (Red Bull)

11) Sergio Perez (Red Bull)

12) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

13) Kevin Magnussen (Haas)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Mick Schumacher (Haas)

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17) Alexander Albon (Williams)

18) Sebastian Vettel (Aston Martin)

19) Pierre Gasly (AlphaTauri)

20) Nicholas Latifi (Williams)