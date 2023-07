F1 Gp Ungheria: Hamilton in pole dopo 2 anni, Verstappen 2° per 3 millesimi

Lewis Hamilton scatterà in pole position nel GP d'Ungheria. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha fermato il cronometro sul tempo di 1'16"609 e batte Max Verstappen (Red Bull) per soli 3 millesimi. Dalla seconda fila prenderanno il via le McLaren di Norris e Piastri. Quinta posizione per l'Alfa Romeo di Guanyu Zhou, sesta la Ferrari di Charles Leclerc. Soltanto 11esimo Carlos Sainz, eliminato in Q2.

Per Hamilton (Mercedes), che torna in pole dopo 2 anni, è la 104esima pole position in carriera. Grande attesa per domani, domenica 23 luglio, quando i due torneranno a sfidarsi sin dalla partenza come non accadeva da tempo. Ancora una volta deludente la qualifica della Ferrari, mentre continua a brillare la McLaren. Sarà una gara da non perdere.