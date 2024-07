Doppietta McLaren in Ungheria: Piastri vince davanti a Norris, Hamilton terzo

Oscar Piastri vince il Gran Premio d'Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di F1 e conquista la sua prima vittoria in carriera. La McLaren firma una doppietta importantissima che riapre il campionato piloti e Costruttori. In seconda posizione si piazza Lando Norris che a 3 giri dalla fine cede la posizione al compagno di squadra. L'inglese obbedisce a un ordine di scuderia, dato che il team ritiene di averlo favorito nella gestione dei pit-stop e non vuole privare il compagno di un successo che ha meritato.

Norris, in lotta per il campionato, si fa quindi superare. All' inizio prova a far valere le sue ragioni, poi obbedisce quando gli viene fatto notare che l'aiuto di Piastri potrebbe rivelarsi importante nella sua lotta iridata contro Verstappen, oltre che in quella della McLaren per il Mondiale Costruttori.

Lewis Hamilton festeggia il 200esimo podio in F1, segno di una McLaren in crescita anche sull'asciutto.

Lo sconfitto di giornata è Max Verstappen, furioso con la Red Bull che accusa ripetutamente di scelte strategiche sbagliate fino a essere rimproverato con la frase: "Ti stai comportando come un bambino". Verstappen chiude quinto dopo essere andato lungo nel finale per un contatto con Hamilton, fortunatamente senza conseguenze. Potrebbe diventare improvvisamente il pezzo pregiato del mercato e cedere alla corte di Toto Wolff a caccia del sostituto di Lewis in Mercedes ?

La Ferrari, che il prossimo anno avrà proprio Hamilton al posto di Sainz, non brilla ma porta a casa punti preziosi con Leclerc quarto e Sainz sesto.

Dopo il Gran Premio d'Ungheria Verstappen è in testa alla classifica piloti con 265 punti, Norris si avvicina a 189, Leclerc è a 162, Sainz a 154, Piastri a 149, Hamilton a 125. Nel Mondiale Costruttori Red Bull al comando con 389 punti davanti alla McLaren a 338, alla Ferrari con 322 e alla Mercedes con 241.

Prossimo appuntamento tra una settimana. Domenica 28 luglio si corre il Gran Premio del Belgio sul tracciato di Spa-Francorshamps, l'ultima gara prima della pausa estiva.

F1 Gp Ungheria: l'ordine d'arrivo

1) Oscar Piastri McLaren

2) Lando Norris McLaren + 2.141

3) Lewis Hamilton Mercedes + 14.880

4) Charles Leclerc Ferrari + 19.686

5) Max Verstappen Red Bull + 21.349

6) Carlos Sainz Ferrari + 23.073

7) Sergio Perez Red Bull + 39.792

8) George Russell Mercedes + 42.368

9) Yuki Tsunoda Team RB + 1.17.259

10) Lance Stroll Aston Martin + 1.17.976

11) Fernando Alonso Aston Martin + 1.22.460

12) Daniel Ricciardo Team RB + 1 giro

13) Nico Hulkenberg Haas + 1 giro

14) Alex Albon Williams + 1 giro

15) Kevin Magnussen Haas + 1 giro

16) Valtteri Bottas Kick Sauber + 1 giro

17) Logan Sargeant Williams + 1 giro

18) Esteban Ocon Alpine + 1 giro

19) Guanyu Zhou Kick Sauber + 1 giro

Rit) Pierre Gasly Alpine ritirato