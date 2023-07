Verstappen domina in Ungheria: Red Bull da record con 12 vittorie consecutive

Suonano ancora l'inno olandese e quello austriaco. Anche all'Hungaring, domenica 23 luglio, la festa è tutto per l'uomo copertina della F1: Max Verstappen che con la Red Bull ha ottenuto la settima vittoria consecutiva della stagione, la nona in undici Gran Premi dall'inizio della competizione. La vittoria di 'Mad Max' ha regalato alla scuderia austriaca, imbattuta dalla fine del 2022, il 12esimo successo di fila, undici questa stagione più uno della passata tra lui e Sergio Pérez.

In questo modo la Red Bull ha superato il primato che risaliva al 1988 dalla McLaren Honda di Ayton Senna e Alain Prost. Il team di Woking vinse quell'anno 11 gare consecutive. Vista l'attuale egemonia il team di Milton Keynes potrebbe superare nella prossima gara anche il numero di successi nella stesso campionato.

Sul podio salgono Lando Norris (McLaren), a conferma della crescita del team di Woking e Sergio Perez (Red Bull), terzo dopo una bella rimonta dal nono posto. A punti Lewis Hamilton (Mercedes), quarto, che scattava dalla pole e chiude davanti a Oscar Piastri (McLaren), quinto, George Russell (Mercedes), sesto, Charles Leclerc (Ferrari), settimo, Carlos Sainz (Ferrari), ottavo, Fernando Alonso (Aston Martin), nono, Lance Stroll (Aston Martin), decimo.

Un'altra domenica davvero deludente per la Ferrari che rimedia un distacco importante non soltanto dalle Red Bull ma anche dalla McLaren ed è alle prese con problemi di gestione delle gomme. Compiti delle vacanze da fare a Maranello in questa sosta estiva: si tornerà in gara in Olanda, domenica 27 agosto, domenica 3 settembre si correrà a Monza, il Gran Premio d'Italia.