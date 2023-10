F1 Gp USA Austin: gli orari e dove vedere il Gp in diretta

Torna la F1 nel weekend. Due settimane fa, nel Gp del Qatar, Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo nella corsa Sprint del sabato e poi ha celebrato il successo con la vittoria in gara.

A Austin ci sarà nuovamente il formato Sprint con le qualifiche il venerdì, dopo l'unica sessione di prove libere. Sabato i piloti si giocheranno la posizione di partenza per la corsa sui 19 giri nella Sprint Shootout. Si lotta per la seconda posizione nel campionato piloti con Sergio Perez (Red Bull) che ha 224 punti e ha come primi inseguitori Lewis Hamilton (Mercedes), 194 e Fernando Alonso (Aston Martin), a 183. In quinta e sesta posizione i Ferraristi Carlos Sainz, 153 punti e Charles Leclerc, 145 punti.

Tra i costruttori, alle spalle della Red Bull già campione del mondo, sono in lotta la Mercedes, 326 punti e la Ferrari, 298. Aston Martin, 230 e Mclaren, 219, occupano la quarta e la quinta posizione. A Maranello si cerca un risultato decisamente più brillante rispetto a quello ottenuto a Lusail, con il quinto posto di Leclerc e il ritiro prima del via di Sainz.

F1 Gp Usa, Austin: gli orari in tv

Il Gp degli Stati Uniti, a Austin, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport F1) e in streaming su Now e SkyGo. Differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, della Sprint Shootout, della Gara Sprint e del Gp. Qui trovate il programma completo e gli orari tv.

Diretta, Sky Sport, SkyGo e Now

ore 19:30: prove Libere

ore 23: qualifiche

Sabato 21 ottobre

ore 19:30: Sprint Shootout

ore 00:00: Sprint Race

Domenica 22 ottobre

ore 21: F1 Gara

Differita TV8

Venerdì 20 ottobre

ore 22: qualifiche

Sabato 21 ottobre

ore 23:30: Sprint Shootout

ore 1:30: Sprint Race

Domenica 22 ottobre