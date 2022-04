F1 Imola: i 5 'perchè vedere' il Gran Premio dell'Emilia Romagna

Charles Leclerc in testa al campionato del mondo con 71 punti, la Ferrari al comando del campionato con 104 lunghezze. Per la Ferrari la nuova era della F1, quella caratterizzata dalla reintroduzione dell’effetto suolo, non poteva cominciare in maniera migliore.

Dopo l’ultima vittoria del pilota monegasco, sul tracciato di Melbourne, i tifosi italiani del Cavallino si preparano a festeggiare la Rossa per questo straordinario inizio di campionato. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si annuncia come una corsa da non perdere. Vediamo 5 temi chiave della corsa.

1) Imola, la mitica Rivazza e lo spettacolo dei tifosi

"Winning in Imola is the goal. So eat lasagna and take the pole" . Dalla Tosa alla Rivazza si alzerà l’urlo dei tifosi della Ferrari che sono pronti a spingere la Rossa all’impresa.

Saranno in 130.000 e faranno sicuramente rumore dopo le due gare che si sono tenute durante la pandemia a porte chiuse. L’autodromo di Imola, dedicato a Dino e Enzo Ferrari, torna finalmente a vivere.

L’ultima festa rossa risale al 2006 quando vinse Michael Schumacher. I tifosi della Scuderia vogliono aggiornare l’albo d’oro.

2) Ferrari: la Bestia in azione

I Ferraristi hanno ammirato la nuova Rossa sin dalla prima uscita in Bahrain, quando Leclerc e Sainz misero a segno una già storica doppietta. Ora dopo il ruggito australiano, quando lo stesso Leclerc ha detto di avere tra le mani una “bestia”, i tifosi del Cavallino vogliono sentirla ruggire a Imola.

In questo percorso così impegnativo per i piloti e per le macchine la Ferrari vuole continuare il suo importante cammino per rendere sempre più concreto il sogno iridato.

Siamo soltanto alla quarta gara, ma il divario in classifica sugli inseguitori e quello nella competitività dei mezzi offre alla Ferrari un’occasione da non perdere.

3) Carlos Sainz: l’osservato speciale

Carlos Sainz, dopo aver firmato per altri due anni con la Ferrari, è l’osservato speciale di questo Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il pilota spagnolo, che nella sua prima stagione con la Ferrari ha conquistato 6 podi, con il secondo posto a Montecarlo e ha chiuso davanti a Leclerc nel campionato, a Melbourne è stato protagonista di una prestazione negativa in qualifica e di un precoce ritiro in una gara dove ha pagato a caro prezzo la foga da rimonta.

A Imola tutti vogliono rivedere quel pilota concreto e capace di massimizzare il risultato in corsa. Il primo a voler salire sul podio è proprio Carlos Sainz jr.

4) Mercedes: l’enfant prodige e il vecchio leone

In casa Mercedes è destinato a proseguire il duello intestino tra l’enfant prodige George Russell e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Dopo 3 gare il giovane sbarazzino è secondo nel mondiale con 37 punti, mentre il sette volte campione del mondo ne ha conquistati soltanto 28. Sicuramente il vecchio leone vorrà ribadire al più presto la leadership all’interno del box. Russell, però, non sembra avere nessuna fretta di ridare la posizione al più blasonato e anziano compagno di squadra. Come si evolverà la sfida in pista tra i due di casa Mercedes?

5) L’affidabilità della Red Bull

Ad Abu Dhabi al termine della stagione 2021 la Red Bull grazie a un clamoroso epilogo di campionato ha trionfato nel Mondiale con Max Verstappen. Quest’anno, però, il team di Milton Keynes si sta rendendo protagonista suo malgrado nel finale di gara con colpi di scena che spesso vanificano quando di buono è stato fatto.

Verstappen ha già due “’0” in campionato e l'ultimo ritiro a Melbourne, al 39esimo giro, a causa della power unit che si è incendiata, ha fatto davvero male al morale del campione del mondo.

Il buon Max è il primo a sapere che per lottare per il titolo contro un Leclerc scatenato gli serve una vettura veloce, ma soprattutto affidabile.

F1 Gp Imola: orari diretta su Sky e in chiaro su Tv8

Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna vedrà 130.000 tifosi protagonisti a Imola e milioni di appassionati pronti a non perdere nemmeno una delle emozioni in pista, incollati davanti ai televisori.

Le qualifiche della F1 si svolgeranno venerdì 22 aprile alle ore 17, mentre la sprint race si svolgerà sabato 23 aprile alle ore 16.30. La gara è in programma domenica 24 aprile alle ore 15.

La corsa sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky e su NOW e in diretta in chiaro anche su TV8.

venerdì 22 aprile

ore 17:00 qualifiche F1 (diretta per gli abbonati su Sky F1, su NOW e in chiaro su TV8);

sabato 23 aprile

ore 16.30: sprint race (diretta per gli abbonati su Sky F1, su NOW e in chiaro su TV8);

domenica 24 aprile