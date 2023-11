F1, Pole Leclerc a Las Vegas, Sainz 2° (ma è penalizzato), Verstappen dalla prima fila

Sarà la Ferrari di Charles Leclerc a scattare dalla pole position del Gran Premio di Las Vegas, penultima prova del Mondiale di F1 2023, che si disputerà domani, domenica 19 novembre, quando in Italia saranno le 7 di mattina.

Il pilota monegasco, che spera di lasciarsi alle spalle in gara le recenti sfortune, tra cui il ritiro prima del via del Gran Premio del Brasile, ha fatto segnare il miglior tempo, dimostrando come la Rossa abbia carte vincenti da spendere sull'inedita pista che si snoda tra luoghi iconografici della "Città del Peccato", come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian.

La conferma delle qualità prestazionali della Rossa era arrivata anche dal secondo tempo messo a segno da Carlos Sainz, ma la prima fila non sarà tutta Ferrari, dato che il pilota spagnolo dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia, che ha ricevuto per la sostituzione della batteria, a causa di un incidente che ha avuto con un tombino. I commissari di gara hanno detto che non era previsto dal regolamento la possibilità di concedere una deroga per attenuanti insolite o sfortunate.

Il risultato è che la sfortuna la pagherà Sainz che ora sarà chiamato a una gara di rimonta. In seconda posizione scatterà Verstappen che ha detto di non amare questa pista e ancora meno le attività di promozione a cui viene sottoposto, per promuovere ulteriormente la F1 nel Nevada e negli USA. Gli interessa guidare e vincere, il resto per lui conta davvero poco, praticamente zero.

Seconda fila per Russell (Mercedes) e Gasly (Alpine). Bene anche Albon, quinto e Sargeant, sesto, per una terza fila tutta Williams. Completano la top ten Bottas (Alfa Romeo), settimo, Magnussen (Haas), ottavo, Alonso (Aston Martin), nono e Lewis Hamilton (Mercedes). Il 7 volte campione del mondo della Mercedes è soltanto decimo, ancora più indietro l'altro pilota Red Bull, Sergio Perez, undicesimo. Sarà una gara tutta da seguire, su un tracciato cittadino che non perdonerà il minimo errore.

F1, Gp Las Vegas: la griglia di partenza

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) George Russell (Mercedes)

4) Pierre Gasly (Alpine)

5) Alexander Albon (Williams)

6) Logan Sargeant (Williams)

7) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8) Kevin Magnussen (Haas)

9) Fernando Alonso (Aston Martin)

10) Lewis Hamilton (Mercedes)

11) Sergio Perez (Red Bull)

12) Carlos Sainz (Ferrari) penalizzato di 10 posizioni in griglia per il cambio della batteria

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

15. Lando Norris (McLaren)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Oscar Piastri (McLaren)

19. Lance Stroll (Aston Martin) penalizzato di cinque posizioni per un sorpasso con bandiere gialle in FP3

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)