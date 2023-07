Gp Belgio, Leclerc in pole con la Ferrari a Spa: penalizzato Verstappen

Le qualifiche del Gran Belgio sorridono alla Ferrari. Oggi, venerdì 28 luglio, Charles Leclerc (Ferrari) ha fatto segnare il secondo miglior tempo, ma il pilota monegasco partirà in pole per la penalità di 5 posizioni che è stata comminata a Max Verstappen (Red Bull) per aver sostituito il cambio.

Al fianco di Leclerc, nella gara che scatterà domenica 30 luglio, ci sarà l'altro pilota Red Bull, il messicano Sergio Perez, secondo, che precede Lewis Hamilton (Mercedes), terzo. Bene anche Carlos Sainz (Ferrari), quarto, davanti alla McLaren di Oscar Piasti, quinto.

Max Verstappen (Red Bull) partirà sesto e sarà interessante vedere il suo tentativo di rimonta, che sarà probabilmente condizionato anche dal meteo, che già nella giornata di oggi ha obbligato i piloti a girare con gomme intermedie. Il due volte campione del mondo ha dalla sua il tempone con cui aveva chiuso in pole, che è stato cancellato soltanto per la penalità.

Si prevede, quindi, un Gp incerto con la Ferrari che punta a sfruttare questa grande opportunità. Domani, sabato 29 luglio, un'altra giornata tutta da seguire. Si decide la griglia di partenza della sprint e poi si correrà il mini-Gp. Un antipasto della battaglia che vedremo domenica.

F1, Gp Belgio: la griglia di partenza

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Carlos Sainz (Ferrari)

5) Oscar Piastri (McLaren)

6) Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di cinque posizioni

7) Lando Norris (McLaren)

8) George Russell (Mercedes)

9) Fernando Alonso (Aston Martin)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

11) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12) Pierre Gasly (Alpine)

13) Kevin Magnussen (Haas)

14) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15) Esteban Ocon (Alpine)

16) Alexander Albon (Williams)

17) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18) Logan Sargeant (Williams)

19) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

20) Nico Hulkenberg (Haas)