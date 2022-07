Leclerc trionfa in Austria davanti a Verstappen, la Ferrari di Carlos Sainz in fiamme

Charles Leclerc trionfa nel Gran Premio d'Austria, davanti a Max Verstappen (Red Bull), secondo e Lewis Hamilton (Mercedes), terzo. Il pilota monegasco, che conquista la terza vittoria stagionale e torna sul podio dopo cinque gare, vince su questo tracciato 19anni dopo Michael Schumacher. Grazie a questo successo Leclerc si porta a 38 punti da Verstappen. L'olandese, dopo la gara al Red Bull Ring, resta al comando della classifica iridata con 208 piunti, contro i 170 di Leclerc, i 151 di Perez e i 133 di Sainz.

Nell'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Austria è quarto Russell (Mercedes), davanti, a Ocon (Alpine), quinto, Mick Schumacher (Haas), sesto, Norris (McLaren), settimo, Magnussen (Haas), ottavo, Ricciardo (McLare), nono, Alonso (Alpine), decimo.

Al 59esimo giro Carlos Sainz è costretto al ritiro mentre era all’attacco di Verstappen, tradito dall’affidabilità della Ferrari che ha anche preso fuoco. Leclerc, nel finale, ha avuto dei problemi nel controllare l’acceleratore, con il gas che restava aperto, ma è riuscito comunque a vincere la corsa. Domenica nera per Sergio Perez costretto al ritiro dopo una collisione nelle prime fasi di gara. Una volta rientrato in pista nelle retrovie non è più stato competitivo.

In questa domenica 10 luglio Leclerc ha dovuto superare Verstappen in pista in ben tre occasioni, riuscendo sempre ad avere la meglio sul campione del mondo. Una vittoria meritata, superando anche le difficoltà finali, che rilancia le ambizioni della Ferrari nella corsa per i titoli iridati. Il team di Maranello, dopo la vittoria di Carlos Sainz a Silverstone, vincendo in casa Red Bull al Red Bull Ring trova un successo importantissimo che andrà confermato al più presto. I prossimi due appuntamenti di luglio sono fondamentali: domenica 24 luglio nel Gran Premio di Francia e domenica 31 luglio nel Gran premio d'Ungheria sarà in palio una fetta importantissima di questo mondiale.

F1 Gp Austria, l'ordine d'arrivo

1) Leclerc

2) Verstappen

3) Hamilton

4) Russell

5) Ocon

6) Mick Schumacher

7) Norris

8) Magnussen

9) Ricciardo

10) Alonso

11) Bottas

12) Albon

13) Stroll

14) Zhou

15) Gasly

16) Tsunoda

17) Vettel

Sainz out

Latifi out

Perez out

F1, classifica piloti aggiornata dopo Gp Austria

Max Verstappen 208

Charles Leclerc 170

Sergio Perez 151

Carlos Sainz 133

George Russell 128

Lewis Hamilton 109

Lando Norris 64

Esteban Ocon 52

Valtteri Bottas 46

Fernando Alonso 29

Kevin Magnussen 22

Daniel Ricciardo 17

Pierre Gasly 16

Sebastian Vettel 15

Mick Schumacher 12

Yuki Tsunoda 11

Guanyu Zhou 5

Alexander Albon 3

Lance Stroll 3

Nicholas Latifi 0

F1, classifica costruttori aggiornata dopo Gp Austria

Red Bull 359

Ferrari 303

Mercedes 237

McLaren 81

Alpine 81

Alfa Romeo 51

Haas 34

AlphaTauri 27

Aston Martin 18

Williams 3