F1 oggi tv Gp Giappone 2023 a Suzuka: dove vederlo in diretta e in differita (Sky, Now e TV8)

Weekend da non perdere per gli appassionati di F1. Domenica 24 settembre si corre il Gran Premio del Giappone, il 16esimo appuntamento del Mondiale di F1 2023. Dopo la vittoria di Carlos Sainz a Singapore, la prima stagionale per la Ferrari che ha interrotto l'egemonia Red Bull, la Rossa si presenta a questa gara con grande ottimismo, sognando di ripetere l'impresa vincente della scorsa settimana.

Non sarà facile visto che quella giapponese è una pista completamente diversa on carico aerodinamico medio-basso e dove gli pneumatici saranno messi particolarmente alla prova. Un banco di prova importante per valutare i progressi del Cavallino e di altri team come la McLaren, la Mercedes e la Aston Martin. Resta favorita d'obbligo la Red Bull, in primis con Max Verstappen, vincitore di 12 gare di cui 10 consecutive, che vorrà riscattarsi dall'unico passo falso commesso sinora in stagione.

F1, Gp Giappone: gli orari in tv

Il GP del Giappone andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

Orari diretta (Sky Sport, SkyGo e Now)

Venerdì 22 settembre

ore 4:30: Prove Libere 1

ore 8: Prove Libere 2

Sabato 23 settembre

ore 4:30: Prove Libere 3

ore 8: Qualifiche

Domenica 24 settembre

ore 7: gara

orari differita (TV8)

Sabato 23 settembre

ore 15:30: qualifiche

Domenica 24 settembre