F1, oggi Gp Arabia Saudita: dove vederlo in tv e in streaming

Ritorna il Mondiale di F1 in questo weekend. Il secondo Gp stagionale si disputerà domenica 19 marzo a Gedda al Jeddah Corniche Circuit. La Red Bull è decisamente favorita dopo lo strapotere mostrato da Verstappen e Perez alla prima uscita in Bahrain.

Alle spalle delle monoposto del team di Milton Keynes si era piazzato un redivivo Fernando Alonso subito sul podio con la Aston Martin. Questi piloti saranno gli osservati speciali anche in questa seconda uscita, insieme alla Ferrari e alla Mercedes che devono riscattare un inizio di stagione deludente. Il weekend inizia in salita per il team di Maranello vista la penalità di Charles Leclerc, che partirà con 10 posizioni in meno in griglia.

F1, Gp Arabia Saudita: dove vederlo in diretta tv e in streaming

I piloti si sfideranno sulla distanza di 50 giri per un totale di 308,450 km su un tracciato impegnativo con 27 curve, il più alto numero tra quelli del calendario del campionato, di cui 11 a destra e 16 a sinistra. Venerdì 17 marzo sono in programma le prime due sessioni di prove libere, mentre sabato 18 marzo si disputeranno le terze libere e le qualifiche. Domenica 19 marzo si disputa il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Qui trovate gli orari del weekend.

venerdì 17 marzo

Prove libere 1: ore 14.30

Prove libere 2: ore 18:00

Sabato 18 marzo

Prove libere 3: ore 14:30

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 19 marzo

Gp dell'Arabia Saudita: ore 18:00

Sky Sport trasmetterà il Gp in diretta tv esclusiva, dalle prove libere di venerdì 17 alla gara di domenica 19 marzo. Il secondo Gp di F1 2023 sarà trasmesso in differita in chiaro su TV8. Le qualifiche andranno in onda sabato 18 marzo alle 21, la gara domenica 19 marzo alle 20.00.